ГПУ расследует исчезновение доказательств по делам Майдана

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Пропали двое томов в уголовном производстве

Генинспекция Генеральной прокуратуры Украины расследует исчезновение доказательств по делах Майдана. Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка на брифинге, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как отмечается, пропали двое томов в уголовном производстве.

"Генинспекция ГПУ осуществляет служебное расследование по тому факту, который был публично обнародован. Относительно пропажи двух томов в уголовном производстве. У нас есть факты, что некоторые из вещественных доказательств, носители информации, повреждены и нельзя воспроизвести эту информацию", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуроратура Украины продолжает осуществлять процессуальное руководство в расследовании дел Майдана.

Отметим, в Государственном бюро расследований создано подразделение для расследования дел Майдана.

РБК-Украина писало, что недавно Шевченковский суд Киева смягчил меру пресечения обвиняемому в организации и осуществлении силового штурма протестующих на Майдане во время Революции Достоинства экс-главе Службы безопасности Украины в Киеве и области Александру Щеголєву.