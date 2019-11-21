Місія ООН закликає до безперервного розслідування справ Майдану

Моніторингова місія Організація Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини закликала Генеральну прокуратуру та Державне бюро розслідувань забезпечити безперервність розслідування справ Майдану. Про це йдеться у заяві організації на офіційній сторінці у Facebook.

В організації наголосили, що "вкрай важливо не допустити будь-якого переривання розслідування, яке вже позначено затримками".

"Шість років тому в цей день розпочалися протести на Майдані. 96 чоловіків та 2 жінки були вбиті або померли в результаті насильства між 21 січня та 20 лютого 2014 року. Донині розслідуванням не встановлені винні у вбивстві 17 протестувальників, а також 13 правоохоронців", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День гідності та свободи.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявив, що винні обовязково мають отримати покарання і розслідування справ Майдану необхідно.

РБК-Україна писало, що вчора генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що Генеральна прокуратура 21 листопада втрачає функції досудового розслідування. Він пообіцяв, що жодне зі справ Майдану не буде втрачено.

Додамо, Геніспекція Генеральної прокуратури України розслідує зникнення доказів по справах Майдану. Пропали двоє томів у кримінальному провадженні.