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Миссия МВФ приедет для согласования налога на выведенный капитал, - Южанина

Новости » Политика    29.11.2018 - 13:19
Миссия МВФ приедет для согласования налога на выведенный капитал, - Южанина
Фото: Нина Южанина (РБК-Украина)

Петр Порошенко договорился с главой МВФ Кристин Лагард о приезде технической миссии

Техническая миссия Международного валютного фонда (МВФ) посетит Украину для согласования законопроекта о налоге на выведенный капитал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы комитета Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной в Facebook.

По ее словам, президент Петр Порошенко настойчиво продолжает работу с МВФ по продвижению законопроекта о налоге на выведенный капитал. На встрече с главой фонда Кристин Лагард он договорился о приезде технической миссии МВФ.

"В ходе миссии появятся новые возможности обработки согласованной редакции законопроекта о налоге на выведенный капитал и, соответственно, возможности для его принятия", - отметила Южанина.

Она также добавила, что внедрять налог с 1 января 2019 года нельзя было, ведь его успешному внедрению должна предшествовать подготовительная работа со стороны Национального банка, Государственной фискальной службы и других органов власти.

Миссия МВФ приедет для согласования налога на выведенный капитал, - Южанина

Напомним, ранее сообщалось, что законопроект о налоге на выведенный капитал продолжают согласовывать с МВФ.

Также ранее стало известно, что в парламенте планируют рассмотреть законопроект о введении налога на выведенный капитал до конца года.

 

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Новости Украины МВФвыведение средствНалогиНина Южанина
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