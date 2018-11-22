Закон о выведенном капитале планируют рассмотреть в Раде до конца года, - нардеп

Фото: Сергей Березенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Ко второму чтению в законопроекте будет отсрочено введение нового налога

В парламенте планируют рассмотреть законопроект о введении налога на выведенный капитал до конца года. Об этом заявил заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко", народный депутат Сергей Березенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Березенко отметил, что сейчас нардепы ищут наиболее удобную модель перехода от налога на прибыль предприятия к налогу на выведенный капитал.

"Важная часть - поступления в бюджет. Ведь введение налога на выведенный капитал автоматически означает, что мы отменяем налог на прибыль внутри страны. А это значит, что будут недопоступления в бюджет. Поэтому мы ищем "flexible" модель перехода... Надеемся, рассмотрим до конца года", - заявил парламентарий.

По его словам, ко второму чтению в законопроекте будет отсрочено введение нового налога.

"Очевидно, что после голосования во втором чтении, мы сможем выставить дату не на 2019-й год, а на 2020. Так, чтобы мы постепенно подготовились к тому, что инвестиции нужно оставить внутри страны", - добавил депутат ВР.

Нардеп отмечает, что введение налога на выведенный капитал выгодно для украинских производителей, но невыгодно для международных корпораций.

"Дискуссия заключается в том, что этот налог выгоден украинскому бизнесу, но невыгоден международным транснациональным корпорациям. К сожалению, крупные корпорации воспринимают Украину как место, где можно заработать деньги и забрать к себе в страны. А мы бы хотели, чтобы украинские кампании, заработав в Украине деньги, реинвестировали их в Украину. Юридический адрес наших компаний - это Украина. Это первый риск, который не позволяет нам быстро двигаться (с принятием законопроекта о выведен капитал, - ред.)", - пояснил он.

Напомним, в конце октября президент Украины Петр Порошенко пообещал ввести в Украине налог на выведенный капитал.

Как писало РБК-Украина, в ходе ежегодного послания Верховной раде глава государства Петр Порошенко заявил, что нардепы должны принять закон о налоге на выведенный капитал.