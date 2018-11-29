Місія МВФ приїде для погодження податку на виведений капітал, - Южаніна

Фото: Ніна Южаніна (РБК-Україна)

Петро Порошенко домовився з главою МВФ Крістін Лагард про приїзд технічної місії

Технічна місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) відвідає Україну для погодження законопроекту про податок на виведений капітал. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост голови комітету Верховної ради з питань податкової та митної політики Ніни Южаніної в Facebook.

За її словами, президент Петро Порошенко наполегливо продовжує роботу з МВФ щодо просування законопроекту про податок на виведений капітал. На зустрічі з главою фонду Крістін Лагард він домовився про приїзд технічної місії МВФ.

"В ході місії з'являться нові можливості опрацювання погодженої редакції законопроекту про податок на виведений капітал і, відповідно, можливості для його прийняття", - зазначила Південця.

Вона також додала, що впроваджувати податок з 1 січня 2019 року не можна було, адже його успішному впровадженню має передувати підготовча робота з боку Національного банку, Державної фіскальної служби та інших органів влади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що законопроект про податок на виведений капітал продовжують погоджувати з МВФ.

Також раніше стало відомо, що у парламенті планують розглянути законопроект про введення податку на виведений капітал до кінця року.