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Місія ООН досі не приїхала в Оленівку для розслідування теракту, - омбудсмен

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Середа 28 вересня 2022 18:37
Місія ООН досі не приїхала в Оленівку для розслідування теракту, - омбудсмен Фото: омбудсмен Дмитро Лубінець (УНІАН)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Моніторингова місія ООН, яка мала розслідувати теракт у колонії в Оленівці Донецької області, так і не прибула в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця на брифінгу.

Він зазначив, що Росія так і не надала йому дозвалу відвідати Оленівку. При цьомц омбудсмен РФ Тетяна Москалькова порадила звертатися не до неї, а до так званого "омбудсмена ДНР".

"На жаль, ми не бачимо і приїзду окремої моніторингової місії ООН, яка була створена рішенням генсека ООН пана Гутерреша. Він створив місію і заявив, що вона швидко приїде в Оленівку і проведе розслідування", - сказав він.

Окрім того, Лубінець проаналізував склад місії і передав результати аналізу в ООН. Так, він зазначив, що всі троє осіб-іноземців вже перебувають під впливом РФ.

"Не знаю, чи ООН сподобався мій аналіз, але наразі, на мій погляд, вони роблять процес заради процесу. Вони наголошують, що звернулися до РФ і чекають дозволу туди приїхати. Всі притомні люди розуміють, що РФ вже давно прибрала всі докази того воєнного злочину. Інакше ми не можемо це називати", - сказав омбудсмен.

Лубінець зазначив, що за результатами аналізу фото і відеоматеріалів, українські і міжнародні експерти зійшлися у думці, що теракт в Оленівці - це операція Росії.

Теракт в Оленівці

29 липня росіяни вбили близько 40 і поранили близько 130 українських військовополонених, аби приховати знущання над ними.

У Генштабі ЗСУ завили, що Росія навмисне завдала удару по колонії.

Пізніше стало відомо, що окупанти заздалегідь планували обстріл колонії в Оленівці.

Також в Офісі генпрокурора пізніше заявили, що у приміщенні, ймовірно, вибухнув боєприпас від вогнемета.

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Еленовка Дмитро Лубінець
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