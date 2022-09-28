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Миссия ООН до сих пор не приехала в Еленовку для расследования теракта, - омбудсмен

Новина українською →
Среда 28 сентября 2022 18:37
Миссия ООН до сих пор не приехала в Еленовку для расследования теракта, - омбудсмен Фото: омбудсмен Дмитрий Лубинец (УНИАН)
Автор: Елизавета Драбкина

Мониторинговая миссия ООН, которая должна была расследовать теракт в колонbb в Tленовке Донецкой области, так и не прибыла в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца на брифинге.

Он отметил, что Россия так и не предоставила ему разрешения посетить Еленовку. При этом омбудсмен РФ Татьяна Москалькова посоветовала обращаться не к ней, а к так называемому "омбудсмену ДНР".

"К сожалению, мы не видим и приезда отдельной мониторинговой миссии ООН, созданной решением генсека ООН господина Гутерреша. Он создал миссию и заявил, что она быстро приедет в Tленевку и проведет расследование", - сказал он.

Кроме того, Лубинец проанализировал состав миссии и передал результаты анализа ООН. Так, он отметил, что все три иностранца уже находятся под влиянием РФ .

"Не знаю, понравился ли ООН мой анализ, но сейчас, на мой взгляд, они делают процесс ради процесса. Они подчеркивают, что обратились в РФ и ждут разрешения туда приехать. Все сознающие люди понимают, что РФ уже давно убрала все доказательства того военного преступления. Иначе мы не можем это называть", - сказал омбудсмен.

Лубинец отметил, что по результатам анализа фото и видеоматериалов, украинские и международные эксперты сошлись во мнении, что теракт в Еленовке - это операция России.

Теракт в Еленовке

29 июля россияне убили около 40 и ранили около 130 украинских военнопленных, чтобы скрыть издевательства над ними.

В Генштабе ВСУ заявили, что Россия умышленно нанесла удар по колонии.

Позже стало известно, что оккупанты заранее планировали обстрел колонии в Еленовке.

Также в Офисе генпрокурора позже заявили, что в помещении, вероятно, взорвался боеприпас от огнемета.

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Еленовка Дмитрий Лубинец
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