Взрыв в Еленовке мог вызвать снаряд от огнемета, - Офис генпрокурора

Спустя месяц после взрыва в колонии в Еленовке Донецкой области в Офисе генпрокурора Украины заявили, что в помещении, вероятно, взорвался боеприпас от огнемета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

Источником взрыва в колонии, в результате которого погибли десятки украинских пленных, вероятно, стал термобарический боеприпас.

"Взорваться могла капсула с горючей смесью термобарического взрыва огнеметов типа "Шмель", "Шмель-М", "Рысь", - сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

К такому выводу следствие пришло по итогам анализа имеющихся в свободном доступе видеозаписей, с участием специалистов из подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты.

По словам следователей, в ходе уголовного производства продолжается проведение судебной комплексной экспертизы оружия и следов и обстоятельств его использования.

Досудебное расследование по уголовному производству по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны соединено с умышленным убийством) осуществляют следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины под наблюдением прокуроров ОГПУ.