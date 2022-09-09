Не нейтральные? Что не так с миссией ООН в Еленовку: объяснение омбудсмена

Миссия по установлению фактов инцидента в Еленовке 29 июля 2022 года уже скоро начнет свою работу. Уже от названия этой миссии веет известный "принцип нейтральности" международных организаций, состав миссии также вызывает сомнения.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш назначил главой миссии по установлению фактов по Еленовке генерал-лейтенанта в отставке бразильца Альберто дос Сантоса Круза. И хотя в релизе ООН сообщается об участии генерал-лейтенанта в миротворческих миссиях в Конго и Гаити, и скромно отмечено - "занимал многочисленные руководящие должности в Бразилии", важно отметить, что одной из таких должностей является должность - министра-секретаря в Правительстве президента Бразилии Жаира Болсонару.

Что известно о представителе Бразилии

Альберто дос Сантос Круз активно поддерживал действующего крайне правого президента Бразилии как в его предвыборной кампании, так и после избрания. Стоит напомнить, что сам Жаир Болсонару провел встречу с Путиным в Москве 16 февраля 2022 года, где выразил солидарность с Россией, без уточнений обстоятельств. А уже через несколько дней "приостановил" полномочия своего вице-президента Гамильтона Мурао за сравнение российской агрессии с актами вторжения Гитлера в 30-е годы в Европе. Болсонару сказал, что "он единственный, кто говорит на эту тему", не осудив ни разу российские агрессивные действия в отношении Украины.

Кто представляет Исландию в миссии ООН

Еще одной участницей миссии является экс-директор БДИПЧ ОБСЕ Ингибьорг Сольрун Гисладоттир из Исландии. Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене неоднократно обращались к ней с просьбой отреагировать на системные нарушения прав человека на временно оккупированных территориях Крымского полуострова и Донбасса, а также осуществлять постоянный мониторинг.

Тем не менее наиболее выразительно заявление Гисладоттир, где она осуждает решение украинского Парламента в 2019 году за ограничение возможности российским наблюдателям входить в состав мониторинговых миссий по выборам накануне президентской гонки.

Что известно о представителе Нигера

Меньше информации о третьем участнике миссии Иссуфе Якубе из Нигера, имеющем опыт в полицейских миссиях ООН, в частности в Мали. И хотя сам Иссуф Якуб мало высказывался публично, следует отметить, что Российская Федерация оказала высокое влияние и интерес к Мали. Относительно ситуации в Мали было много заявлений западных стран о распространении практики привлечения ЧВК "Вагнера" ​​и усилении российского влияния, что в результате привело к выводу французского контингента из страны и завершению миссии.

По словам Лубинца, только такой состав миссии мог удовлетворить Россию.

"Не удивлюсь, что миссия в Еленовке состоится по примеру МАГАТЭ, где вместо международных медиа доступ получат кремлевские пропагандисты, а участников миссии проведут по запланированному маршруту. Похоже, они к этому готовы", - отметил он.