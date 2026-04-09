Місія "Артеміда-2": екіпаж NASA наблизився до найнебезпечнішої фази польоту

Космічний корабель Orion (капсула Integrity) має увійти в атмосферу Землі ввечері у п'ятницю, 10 квітня 2026 року, зі швидкістю понад 40 тисяч км/год, що піддасть його тепловий екран випробуванню екстремальними температурами у 2700-2800 градусів по Цельсію.

Повернення в атмосферу є критичним моментом через колосальне тертя. Тепловий екран корабля діаметром 5 метрів виготовлений із матеріалу Avcoat (суміш епоксидної смоли та кремнезему). Він спроектований так, щоб поступово вигоряти, відводячи тепло від екіпажу.

Проте є проблема. Під час випробувальної місії Artemis I (без екіпажу) екран отримав пошкодження - від нього відкололися шматки матеріалу, що не було передбачено розрахунками. Тому для поточної місії інженери змінили траєкторію входу.

Замість "ковзаючого" маневру Orion увійде в атмосферу під крутішим кутом, щоб скоротити час впливу високих температур. Але рішення не задовольнило експертів, які попередили про ризики використання старого типу екрана.

З іншого боку, екіпаж заявив, що довіряє висновкам комісії. На борту корабля перебувають досвідчені спеціалісти:

Рід Вайзман (командир): Ветеран ВМС США, який провів пів року на МКС.

Віктор Гловер (пілот): Перший темношкірий астронавт, який здійснив тривалу місію на МКС.

Крістіна Кох (спеціаліст): Рекордсменка за тривалістю перебування в космосі серед жінок.

Джеремі Хансен (спеціаліст): Перший канадський астронавт, який летить до Місяця.

Щоб витримати перевантаження під час гальмування, астронавти використовують сольові таблетки та спеціальний компресійний одяг, який не дає крові відливати від мозку до ніг.

Після проходження вогняного етапу, під час якого на кілька хвилин зникне радіозв'язок через утворення плазми навколо капсули, розгорнеться система з 11 парашутів. Швидкість має впасти з 40 000 км/год до безпечних 27 км/год.

Приводнення заплановане на 10 квітня близько 20:07 за часом Східного узбережжя (03:07 11 квітня за Києвом) у Тихому океані біля узбережжя Сан-Дієго.