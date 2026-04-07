"Артеміда-2" облетіла Місяць: як проходить перша за пів століття місія і коли буде висадка

Цього тижня людство успішно повернулося до Місяця. Екіпаж космічного корабля Orion в межах місії NASA під назвою "Артеміда-2" (Artemis II) облетів супутник Землі і тепер повертається додому.

Головне: Історичний політ: NASA вперше за понад пів століття відправило пілотовану місію до Місяця. 1 квітня корабель Orion із чотирма астронавтами стартував у 10-денну мандрівку.

Унікальний екіпаж: До Місяця вперше полетіли жінка, афроамериканець та громадянин Канади.

Новий абсолютний рекорд: Під час польоту команда "Артеміди-2" віддалилася від Землі на 406 778 км, побивши рекорд дальності місії "Аполлон-13", який тримався з 1970 року.

Без висадки: Мета цієї місії - не посадка на супутник, а обліт та критичне тестування систем корабля у глибокому космосі.

Що далі: Цей політ є важливим випробуванням перед поверненням людей на поверхню Місяця (заплановано на 2028 рік) та фінальною метою NASA - підкоренням Марса.

Що відомо про місію "Артеміда-2"

"Артеміда-2" - це перший пілотований випробувальний політ NASA до Місяця за понад 50 років. Місія стартувала 1 квітня з Космічного центру Кеннеді. Того дня ракета-носій компанії NASA успішно відправла космічний корабель Orion у 10-денну подорож до Місяця.

Мета місії: Четверо астронавтів NASA перевіряють системи корабля Orion. Це критично важливо для майбутніх далеких космічних польотів та створення постійної бази на Місяці.

Екіпаж місії:

Командир - Рід Вайзман

Пілот - Віктор Гловер

Спеціаліст з місій - Крістіна Кох

Спеціаліст з місій - Джеремі Хансен

Фото: екіпаж місії "Артеміда-2" складається з чотирьох австронавтів (nasa.gov)

План місії:

Старт та виведення у космос: Надтяжка ракета SLS вивела корабель Orion з екіпажем на навколоземну орбіту.

Перевірка систем на орбіті: Корабель здійснив маневри для виходу на високу навколоземну орбіту. Екіпаж мав близько 23 годин на повне тестування систем Orion поблизу Землі.

Тест ручного керування: Orion від'єднаєвся від розгінного блоку і використав його як ціль для відпрацювання ручного пілотування, маневрування та зближення.

Курс на Місяць: Останнє велике включення двигуна направило Orion на траєкторію вільного повернення. Гравітація Місяця почала переважати над земною на 5-й день польоту.

Обліт Місяця: Екіпаж наблизився до супутника на відстань від 6,4 тисячі до 9,6 тисячі кілометрів. Пролітаючи над зворотним боком Місяця, астронавти на близько 40 хвилин втратили зв'язок із Землею, проте зробили унікальні фото та відео.

Повернення додому: Гравітаційне поле системи Земля-Місяць природним чином тепер спрямовує корабель назад. За 5 годин до входу в атмосферу від капсули з екіпажем від'єднається сервісний модуль.

Вхід в атмосферу: Капсула увійде у щільні шари атмосфери. Тепловий щит прийме на себе удар перегрітої плазми (температура сягатиме близько 1650°C), через що зв'язок з екіпажем знову тимчасово зникне.

Приводнення: Система з 11 парашутів поетапно загальмує капсулу зі швидкості понад 200 км/год до безпечних 27 км/год. Після падіння у воду спеціальні надувні подушки вирівняють корабель для безпечного виходу астронавтів.

Фото: як виглядає план польоту місії "Артеміда-2" (nasa.gov)

Цікаві факти про місію

Факт №1. Віктор Гловер увійде в історію як перший афроамериканець, що здійснив політ навколо Місяця, пише Forbes. Ця місія стане знаковою і для Крістіни Кох та Джеремі Хансена - вони стануть першими жінкою та канадцем, які вирушили у таку далеку космічну подорож.

Факт №2. Під час польоту екіпаж побив рекорд місії "Аполлон-13", який тримався з 1970 року, віддалившись від Землі на 406 778 км. Попри грандіозність події, астронавт Джеремі Хансен вважає, що зупинятися на цьому не варто. Він закликав прийдешні покоління перевершити це досягнення якомога швидше.

Факт №3. Одразу після встановлення рекорду екіпаж звернувся на Землю зі зворушливим проханням: дозволити їм дати імена двом новим місячним кратерам, розповіло The Guardian.

Один запропонували назвати "Інтегріті" (на честь своєї капсули), а інший - "Керролл", у пам'ять про дружину командира Ріда Вайзмана, яка померла від раку.

Фото: NASA показало зворотній бік Місяця, який сфотографував екіпаж Orion (nasa.gov)

Під час передачі цього запиту до центру управління Вайзман розплакався, і вся команда розчулено обійнялася. У NASA підтвердили, що передадуть ці пропозиції на офіційне затвердження до Міжнародного астрономічного союзу.

Факт №4. Під час обльоту Місяця екіпаж прослухав послання Джима Ловелла - легендарного командира "Аполлона-13". Своє послання він залишив за два місяці до смерті торік: "Ласкаво просимо до моїх старих країв. Це історичний день, але за роботою не забудьте насолодитися краєвидом".

На знак пошани команда взяла у політ шовкову нашивку місії "Аполлон-8", яка колись літала до Місяця разом із Ловеллом. Демонструючи цю реліквію перед вирішальним прольотом, астронавт Рід Вайзман наголосив, що для екіпажу це величезна честь.

Факт №5. Не минулося й без курйозів. На шляху до Місяця в екіпажа виникли проблеми з космічним туалетом. Через замерзання вентиляційної труби система тимчасово не могла скидати відходи за борт.

Щоб розтопити крижаний затор, астронавтам довелося специфічно маневрувати, розвертаючи корабель отвором до Сонця, та вмикати обігрівачі, а тим часом використовувати резервні пластикові контейнери.

У NASA запевняють, що зараз система знову працює, а ці сантехнічні негаразди жодним чином не вплинули на траєкторію історичного польоту навколо Місяця.

Фото: екіпаж Orion вперше за понад пів століття сфотографував Землю (nasa.gov)

Які наступні плани NASA

На поверхню Місяця людство має повернутися не раніше 2028 року, а далі - місії до супутника Землі мають стати регулярними.

Наразі плани NASA на Місяць виглядають так:

"Артеміда-3" (2027 рік) - випробування модулів: Це буде демонстраційна місія на низькій навколоземній орбіті. Її головна мета - протестувати комерційні посадкові апарати від компаній SpaceX та/або Blue Origin.

"Артеміда-4" (початок 2028 року) - перша висадка: Історичний етап програми, який передбачає безпосереднє повернення людей на Місяць.

"Артеміда-5" (кінець 2028 року) - старт регулярних польотів: Наступна місія на поверхню Місяця з використанням стандартної конфігурації надтяжкої ракети SLS. Після цього етапу NASA планує поставити місячні експедиції на потік і здійснювати їх орієнтовно раз на рік.

Місяць - підготовка до польоту на Марс

Глобальною метою NASA для пілотованих польотів залишається Марс. Дослідження Червоної планети здатне пролити світло на минуле та майбутнє самої Землі і, можливо, дати відповідь на питання, чи самотні ми у Всесвіті.

У цьому контексті нинішні польоти на Місяць є критично важливим підготовчим етапом: супутник Землі стане ідеальним полігоном для випробування новітніх технологій, які згодом дозволять астронавтам вирушити у наддалеку космічну мандрівку та підкорити Марс.