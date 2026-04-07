"Захід Землі" та сонячне затемнення: в NASA показали вражаючі фото місії "Артеміда-2"

Північноамериканське космічне агентство (NASA) опублікувало серію унікальних знімків, зроблених астронавтами місії "Артеміда-2" (Artemis II) під час семигодинного спостереження за поверхнею Місяця.

Зазначається, що унікальні знімки були зроблені усіма чотирма астронавтами - Рідом Вайзменом, Віктором Гловером, Крістіною Кох та Джеремі Хансеном. Вони стали першими людьми за останні 50 років, які наблизилися до супутника.

Зокрема, астронавти зафіксували явище під назвою "захід Землі" - коли планета зникала за горизонтом зворотного боку Місяця. Це фото є своєрідною відповіддю легендарному "Сходу Землі" місії "Аполлон-8" 1968 року.

Також астронавти стали першими в історії, хто спостерігав сонячне затемнення безпосередньо з місячної орбіти. Їм вдалося побачити справді унікальне явище - Сонце повністю сховалося за диском Місяця.

Астронавти описали це як темний місячний диск, оточений сяючою сонячною короною. За словами Віктора Гловера, корона нагадувала "гало навколо всього Місяця".

Окрім цього, під час прольоту на відстані близько 6500 км від поверхні, екіпаж задокументував деталі ландшафту, які раніше не бачило людське око в такому ракурсі. Наприклад, їм вперше вдалося на власні очі побачити всю "темну" сторону Місяця, включаючи басейн Орієнтале (кратер завширшки 960 км).