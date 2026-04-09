Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Миссия "Артемида-2": экипаж NASA приблизился к самой опасной фазе полета

20:20 09.04.2026 Чт
3 мин
Миссия Artemis II перед возвращением переживет еще одно, самое опасное испытание за время полета
aimg Антон Корж
Иллюстративное фото: корабль миссии Artemis II (NASA)

Экипаж миссии Artemis II ("Артемида-2") готовится к завершающему и самому опасному этапу своего 10-дневного путешествия вокруг Луны - вхождение в атмосферу Земли на скорости в 40 тысяч км/ч перед приземлением.

Космический корабль Orion (капсула Integrity) должен войти в атмосферу Земли вечером в пятницу, 10 апреля 2026 года, со скоростью более 40 тысяч км/ч, что подвергнет его тепловой экран испытанию экстремальными температурами в 2700-2800 градусов по Цельсию.

Возвращение в атмосферу является критическим моментом из-за колоссального трения. Тепловой экран корабля диаметром 5 метров изготовлен из материала Avcoat (смесь эпоксидной смолы и кремнезема). Он спроектирован так, чтобы постепенно выгорать, отводя тепло от экипажа.

Однако есть проблема. Во время испытательной миссии Artemis I (без экипажа) экран получил повреждения - от него откололись куски материала, что не было предусмотрено расчетами. Поэтому для текущей миссии инженеры изменили траекторию входа.

Вместо "скользящего" маневра Orion войдет в атмосферу под более крутым углом, чтобы сократить время воздействия высоких температур. Но решение не удовлетворило экспертов, которые предупредили о рисках использования старого типа экрана.

Фото: NASA

С другой стороны, экипаж заявил, что доверяет выводам комиссии. На борту корабля находятся опытные специалисты:

  • Рид Вайзман (командир): Ветеран ВМС США, который провел полгода на МКС.
  • Виктор Гловер (пилот): Первый темнокожий астронавт, который совершил длительную миссию на МКС.
  • Кристина Кох (специалист): Рекордсменка по продолжительности пребывания в космосе среди женщин.
  • Джереми Хансен (специалист): Первый канадский астронавт, который летит к Луне.

Чтобы выдержать перегрузки во время торможения, астронавты используют солевые таблетки и специальную компрессионную одежду, которая не дает крови отливаться от мозга к ногам.

После прохождения огненного этапа, во время которого на несколько минут исчезнет радиосвязь из-за образования плазмы вокруг капсулы, развернется система из 11 парашютов. Скорость должна упасть с 40 000 км/ч до безопасных 27 км/ч.

Приводнение запланировано на 10 апреля около 20:07 по времени Восточного побережья (03:07 11 апреля по Киеву) в Тихом океане у побережья Сан-Диего.

Возвращение на Луну: что известно о вояже Artemis II

Напомним, что экипаж космического корабля Orion в рамках миссии NASA под названием "Артемида-2" (Artemis II) облетел спутник Земли и теперь возвращается домой. Подробнее обо всем, что известно о миссии - в материале РБК-Украина.

Кстати, 3 апреля стало известно, что астронавт NASA во время полета к Луне сделал уникальный снимок Земли с космического корабля Orion. Он стал первым подобным кадром за 54 года.

А 7 апреля NASA опубликовало серию уникальных снимков, сделанных астронавтами миссии "Артемида-2" (Artemis II) во время семичасового наблюдения за поверхностью Луны. Некоторые фото человечество увидело чуть ли не впервые.

NASAКосмический корабль