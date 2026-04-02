Вперше за 50 років: NASA запустило історичну місію з астронавтами до Місяця

У середу, 1 квітня 2026 року, NASA запустило місію Artemis II - перший за понад 50 років пілотований політ до Місяця, під час якого чотири астронавти здійснять 10-денну подорож навколо супутника Землі, відкриваючи нову еру місячних досліджень.

Гігантська ракета Space Launch System (SLS) заввишки з 30-поверховий будинок відірвалася від стартового майданчика Космічного центру Кеннеді. Потужний підйом супроводжувався величезним стовпом білої пари, який підсвітило проміння вечірнього сонця.

На борту капсули Orion перебуває міжнародний екіпаж:

Рід Вайзмен (NASA) — командир;

Віктор Гловер (NASA) — пілот;

Крістіна Кох (NASA) — спеціалістка місії;

Джеремі Хансен (Канадське космічне агентство) — спеціаліст місії.

За кілька хвилин до старту канадський астронавт Джеремі Хансен звернувся до світу: «Ми йдемо для всього людства».

Високі ставки та космічні рекорди

Місія Artemis II — це не просто політ. Це критичний іспит для багатимільярдної програми США, яка має на меті випередити Китай у нових «місячних перегонах». Пекін планує свою висадку на 2030 рік, тоді як США мають намір висадити людей на поверхню вже у 2028 році (місія Artemis IV).

Ця експедиція встановить новий рекорд: астронавти віддаляться від Землі на відстань близько 406 000 км. Це найглибше проникнення людини в космос за всю історію, що перевищує навіть показники легендарного «Аполлона-13».

План місії та технічні випробування

Протягом 10-денного польоту екіпаж виконає десятки складних завдань:

Ручне керування: Через 3,5 години після старту Orion відокремиться від верхнього ступеня ракети, і астронавти візьмуть керування на себе, щоб перевірити маневреність корабля. Перевірка систем життєзабезпечення: Оскільки це перший політ Orion з людьми, фахівці ретельно стежитимуть за тим, як техніка витримує умови глибокого космосу. Гравітаційний маневр: Корабель облетить зворотний бік Місяця, використовуючи його гравітацію для повернення на Землю.

Майбутнє програми Artemis

Успіх цього запуску є тріумфом для основних підрядників — компаній Boeing та Northrop Grumman, які розробляли ракету SLS понад десять років. Водночас NASA все більше покладається на приватний сектор: компанії SpaceX Ілона Маска та Blue Origin Джеффа Безоса наразі змагаються за створення посадкових модулів, які врешті доставлять людей безпосередньо на місячний ґрунт.

Адміністратор NASA Джаред Айзекман раніше наголошував, що кожен крок Artemis II ретельно прорахований, адже саме цей політ відкриває двері для постійної присутності людини на Місяці та майбутніх польотів до Марса.