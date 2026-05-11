Миші та пил у повітрі: як в Україні можна заразитися хантавірусом і чим він небезпечний

В Україні щороку фіксують десятки випадків зараження хантавірусною інфекцією. Найчастіше вірус передається від гризунів до людини через пил, забруднені поверхні або їжу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) Миколи Ганіча в ефірі телемарафону.
Головне:
За словами представника ЦГЗ, хантавіруси викликають два основні типи захворювань:
Перший тип найбільш поширений у Європі та Азії та є характерним для України. Натомість легеневий синдром переважно фіксують у країнах Південної Америки.
Окремо фахівець згадав вірус Andes. На відміну від інших хантавірусів, він може передаватися від людини до людини, однак лише за умови тісного і тривалого контакту.
У ЦГЗ наголосили, що в українських умовах хантавірус передається виключно від гризунів до людини. Небезпеку можуть становити миші та пацюки.
Вірус може міститися у виділеннях гризунів, які потрапляють у пил, на поверхні та у продукти харчування. Саме тому ризик зараження існує навіть у звичайних домогосподарствах, де є миші.
Микола Ганіч застеріг, що у приміщеннях, де можуть бути гризуни, не рекомендується підмітати суху підлогу або здіймати пил у повітря. Це може сприяти потраплянню вірусу в організм через дихальні шляхи.
Натомість фахівці радять:
Раніше РБК-Україна розповідало про ситуацію на круїзному лайнері MV Hondius, де стався спалах хантавірусу. На борту перебували п’ятеро громадян України - у них симптомів хвороби не виявили. Четверо українців досі залишаться на судні як члени екіпажу, щоб допомогти доправити лайнер до Нідерландів, після чого пройдуть карантин, а ще одного евакуюють спецрейсом.
Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.