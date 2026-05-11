Миші та пил у повітрі: як в Україні можна заразитися хантавірусом і чим він небезпечний

Щороку в країні реєструють десятки випадків хантавірусної інфекції, яка передається людям від мишей та пацюків.

Які хвороби спричиняють хантавіруси

За словами представника ЦГЗ, хантавіруси викликають два основні типи захворювань:

геморагічну гарячку з нирковим синдромом;

хантавірусний легеневий синдром.

Перший тип найбільш поширений у Європі та Азії та є характерним для України. Натомість легеневий синдром переважно фіксують у країнах Південної Америки.

Окремо фахівець згадав вірус Andes. На відміну від інших хантавірусів, він може передаватися від людини до людини, однак лише за умови тісного і тривалого контакту.

Як заражаються хантавірусом в Україні

У ЦГЗ наголосили, що в українських умовах хантавірус передається виключно від гризунів до людини. Небезпеку можуть становити миші та пацюки.

Вірус може міститися у виділеннях гризунів, які потрапляють у пил, на поверхні та у продукти харчування. Саме тому ризик зараження існує навіть у звичайних домогосподарствах, де є миші.

Чого не варто робити під час прибирання

Микола Ганіч застеріг, що у приміщеннях, де можуть бути гризуни, не рекомендується підмітати суху підлогу або здіймати пил у повітря. Це може сприяти потраплянню вірусу в організм через дихальні шляхи.

Натомість фахівці радять: