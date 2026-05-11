RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Мыши и пыль в воздухе: как в Украине можно заразиться хантавирусом и чем он опасен

11:13 11.05.2026 Пн
3 мин
Соблюдение простых правил гигиены помогает существенно снизить риск заражения хантавирусом
aimg Татьяна Веремеева
Фото: В Украине каждый год фиксируют случаи заражения хантавирусом (freepik.com)

В Украине ежегодно фиксируют десятки случаев заражения хантавирусной инфекцией. Чаще всего вирус передается от грызунов к человеку через пыль, загрязненные поверхности или пищу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Николая Ганича в эфире телемарафона.

Читайте также: Редкая, но смертельная инфекция: как распознать хантавирус и существует ли от него лечение

Главное:

  • Статистика в Украине: Ежегодно в стране регистрируют десятки случаев хантавирусной инфекции, которая передается людям от мышей и крыс.
  • Основные угрозы: Вирус вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (характерно для Украины) и опасный легочный синдром.
  • Механизм заражения: Инфекция содержится в выделениях грызунов. Человек заражается, вдыхая загрязненную пыль или употребляя продукты, к которым имели доступ животные.
  • Главное предостережение: ЦОЗ категорически рекомендует не подметать сухой пол или поднимать пыль в местах, где могут быть грызуны - это прямой путь вируса в легкие.
  • Правила уборки: Медики советуют проводить только влажную уборку, использовать антисептики и обязательно надевать резиновые перчатки.
  • Передача между людьми: Обычно хантавирус не передается от человека к человеку. Исключением является штамм Andes, но только при условии очень длительного и тесного контакта.
  • Меры безопасности: После любого контакта с потенциально загрязненными поверхностями или помещениями (сараи, чердаки, подвалы) необходимо тщательно мыть руки.

Какие болезни вызывают хантавирусы

По словам представителя ЦОЗ, хантавирусы вызывают два основных типа заболеваний:

  • геморрагическую лихорадку с почечным синдромом;
  • хантавирусный легочный синдром.

Первый тип наиболее распространен в Европе и Азии и является характерным для Украины. Зато легочный синдром преимущественно фиксируют в странах Южной Америки.

Отдельно специалист упомянул вирус Andes. В отличие от других хантавирусов, он может передаваться от человека к человеку, однако только при условии тесного и длительного контакта.

Как заражаются хантавирусом в Украине

В ЦОЗ отметили, что в украинских условиях хантавирус передается исключительно от грызунов к человеку. Опасность могут представлять мыши и крысы.

Вирус может содержаться в выделениях грызунов, которые попадают в пыль, на поверхности и в продукты питания. Именно поэтому риск заражения существует даже в обычных домохозяйствах, где есть мыши.

Чего не стоит делать во время уборки

Николай Ганич предостерег, что в помещениях, где могут быть грызуны, не рекомендуется подметать сухой пол или поднимать пыль в воздух. Это может способствовать попаданию вируса в организм через дыхательные пути.

Вместо этого специалисты советуют:

  • проводить влажную уборку;
  • обрабатывать поверхности антисептиками;
  • пользоваться одноразовыми резиновыми перчатками;
  • тщательно мыть руки после уборки;
  • избегать контакта с грызунами и их выделениями.

Ранее РБК-Украина рассказывало о ситуации на круизном лайнере MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса. На борту находились пятеро граждан Украины - у них симптомов болезни не обнаружили. Четверо украинцев до сих пор останутся на судне в качестве членов экипажа, чтобы помочь доставить лайнер в Нидерланды, после чего пройдут карантин, а еще одного эвакуируют спецрейсом.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ХантавирусЗдоровье