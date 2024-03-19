Мішель пояснив, навіщо Європі необхідно переходити в режим воєнної економіки

У своєму листі Мішель вказав, що на фоні війни Росії проти України Європа стоїть перед переломним моментом. Зокрема, країнам ЄС необхідні терміновість, інтенсивність і непохитна рішучість у своїх діях. Крім того, Європа має зосередитися на ефективному впровадженні та забезпеченні дотримання санкцій, а також на просуванні зусиль щодо використання несподіваних прибутків від знерухомлених активів Росії.

"Це також час для справжньої зміни парадигми щодо нашої безпеки і оборони. Десятиліттями Європа не інвестувала достатньо коштів у свою безпеку і оборону. Зараз, коли ми стикаємося з найбільшою загрозою безпеці з часів Другої світової війни, настав час вжити радикальних і конкретних кроків, щоб бути готовими до оборони і поставити економіку ЄС на "військові рейки", - вважає Мішель.

ЗА його словами, перехід в режим воєнної економіки означає збільшення витрат на оборонну промисловість.

"Формування такого стратегічного безпекового мислення вимагає сильного лідерства і гострого розуміння нагальності загроз, з якими ми стикаємось. Я очікую, що наша Європейська рада буде відповідати цьому", - написав він.

Заклики до збільшення витрат на оборону

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що цьогоріч рекордні 18 із 31 членів НАТО виконають мету альянсу щодо витрат на оборону - 2% ВВП.

Також прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен говорила, що Європа повинна обмежити витрати на соціальне забезпечення і скоротити податки, щоб стримати агресивнішу Росію за рахунок тривалого збільшення фінансування оборони та безпеки.

А президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що Європейський союз має робити більше для оборони, поповнювати і модернізувати зброю. Також ЄС має підтримувати Україну.

Днями президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країни-члени НАТО мають збільшити видатки на оборону до щонайменше 3% ВВП. А також Дуда вважає, що Росія вже протягом двох найближчих років може вторгнутись в країни НАТО.

Раніше німецьке видання Bild опублікувало сценарій військових навчань Німеччини, під час яких німецькі збройні сили готуються до гібридної атаки Росії на східному фланзі НАТО.

Зокрема керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися у будь-який час, включаючи початок війни.

Про ризик нападу з боку Росії найближчими роками також заявляв президент Франції Еммануель Макрон. За його словами лідери Європи повинні бути готовити до такого сценарію.

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