Мишель объяснил, зачем Европе необходимо переходить в режим военной экономики

В своем письме Мишель указал, что на фоне войны России против Украины Европа стоит перед переломным моментом. В частности, странам ЕС необходимы срочность, интенсивность и твердая решительность в своих действиях. Кроме того, Европа должна сосредоточиться на эффективном внедрении и обеспечении соблюдения санкций, а также на продвижении усилий по использованию неожиданных доходов от обездвиженных активов России.

"Это также время для настоящей смены парадигмы относительно нашей безопасности и обороны. Десятилетиями Европа не инвестировала достаточно средств в свою безопасность и оборону. Сейчас, когда мы сталкиваемся с наибольшей угрозой безопасности со времен Второй мировой войны, пора принять радикальные и конкретные шаги, чтобы быть готовыми к обороне и поставить экономику ЕС на "военные рельсы", – считает Мишель.

По его словам, переход в режим военной экономики означает увеличение расходов на оборонную промышленность.

"Формирование такого стратегического мышления безопасности требует сильного лидерства и острого понимания насущности угроз, с которыми мы сталкиваемся. Я ожидаю, что наш Европейский совет будет соответствовать этому", - написал он.

Призывы к увеличению расходов на оборону

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в этом году рекордные 18 из 31 членов НАТО выполнят цель альянса по расходам на оборону – 2% ВВП.

Также премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен говорила, что Европа должна ограничить расходы на социальное обеспечение и сократить налоги, чтобы сдержать более агрессивную Россию за счет длительного увеличения финансирования обороны и безопасности.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сказала, что Европейский союз должен делать больше для обороны, пополнять и модернизировать оружие. Также ЕС должен поддерживать Украину.

На днях президент Польши Анджей Дуда заявил, что страны-члены НАТО должны увеличить расходы на оборону до 3% ВВП. А также Дуда считает, что Россия уже в течение ближайших двух лет может вторгнуться в страны НАТО.

Ранее немецкое издание Bild опубликовало сценарий военных учений Германии, во время которых немецкие вооруженные силы готовятся к гибридной атаке России на восточном фланге НАТО.

В частности, руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

О риске нападения со стороны России в ближайшие годы также заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, лидеры Европы должны быть готовы к такому сценарию.

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