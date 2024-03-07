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ЄС повинен поповнювати та модернізувати зброю і підтримувати Україну, - глава Єврокомісії

Бухарест, Четвер 07 березня 2024 13:27
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ЄС повинен поповнювати та модернізувати зброю і підтримувати Україну, - глава Єврокомісії Фото: президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Європейський союз повинен робити більше для оборони, поповнювати та модернізувати зброю. Також ЄС повинен підтримувати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, яку цитує Euronews.

Глава Європейської комісії зробила відповідну заяву з'їзді Європейської народної партії у Бухаресті у четвер, 7 березня.

Вона наголосила, що ЄС повинен значно збільшити свій промисловий оборонний потенціал у наступні п'ять років, а для цього необхідно збільшити витрати.

"Безпека в Європі також означає робити більше для нашої власної оборони. У найближчі п'ять років ми повинні істотно збільшити наш оборонно-промисловий потенціал. І в основі цього має бути простий принцип: Європа повинна витрачати більше, ефективніше, і вона повинна витрачати європейські гроші. І це допоможе нам задовольнити нагальну потребу у поповненні та модернізації збройних сил держав-членів. І продовжуймо підтримувати Україну", - сказала політик.

Крім того, Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа повинна бути солідарна з Україною, а російський диктатор Володимир Путін - понести покарання за військові злочини і постати перед трибуналом в Гаазі.

"Росія зруйнувала будівлі, але вона не зруйнувала мрію України бути вільною та процвітаючою та мати місце в центрі Європейського союзу", - наголосила президент Єврокомісії.

Затримки зі снарядами для України

Нагадаємо, на початку травня 2023 року Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України у розмірі одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет.

Планувалося, що європейські країни нададуть Україні мільйон снарядів до березня 2024 року. Наразі відомо, що країни ЄС не змогли виконати план повністю. За словами президента Володимир Зеленського, Україна отримала від ЄС менше половини обіцяних боєприпасів.

На тлі проблем з постачання снарядів Чехія започаткувала ініціативу для придбання для України 800 тисяч артилерійських боєприпасів. За даними Bloomberg, країни Заходу зібрали майже всі кошти для цього.

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