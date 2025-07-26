Дружина Стейтема показала три модні образи на літо: зможе повторити кожна (фото)

Розі Гантінгтон-Вайтлі під час відпустки в Туреччині продемонструвала стильний літній гардероб, який стане натхненням для модниць у спекотний сезон. Вони стримані, витончені та практичні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram британської моделі й акторки.

Елегантна м'яка літня сукня

У фоє готелю Розі постала в максісукні молочного відтінку з короткими рукавами, яка підкреслила її витончену фігуру. Водночас вбрання мало стриманий та вишуканий вигляд.

Доповненням образу стали темні окуляри, елегантна зачіска та коричнева сумка на плечі. Чудовий вибір для вечері або урочистого заходу влітку.

Дружина Стейтема у в'язаній сукні (фото: instagram.com/rosiehw)

Майка та рожеві штани

На іншій світлині модель позує зі своїм сином, тримаючи морозиво.

Для прогулянки містом вона обрала світлу базову майку на тонких бретелях і рожеві сатинові штани з високою талією та кишенями.

Доповненням образу стала плетена сумка, великі сонцезахисні окуляри та літнє взуття.

Наряд поєднує зручність і стиль, тому він ідеально підходить для прогулянки містом чи відпочинку біля моря.

Чорний кроп-топ та штани палаццо

Ще один ефектний образ дружина Стейтема продемонструвала на тлі білосніжної стіни з пальмами.

Вона постала у чорному кроп-топі без бретелей і широких штанах палаццо з високою посадкою.

Легкі тканини та вільний крій забезпечують комфорт у спеку, а стильна зачіска та сонцезахисні окуляри завершують образ.

Як носити чорний колір влітку (фото: instagram.com/rosiehw)

Образи Хантінгтон-Вайтлі доводять, що на відпочинку можна виглядати модно і стильно без надмірних зусиль. Такі комбінації зможе створити кожна.