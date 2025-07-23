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Джамала показала, як стильно носити в'єтнамки на підборах із діловим костюмом

Середа 23 липня 2025 09:31
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Джамала показала, як стильно носити в'єтнамки на підборах із діловим костюмом Джамала (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Співачка Джамала продемонструвала нестандартне, але стильне поєднання - в'єтнамки на підборах у дуеті з діловим костюмом. Її образ став прикладом того, як адаптувати літнє взуття до офісного гардероба.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на публікацію в Instagram співачки.

Який образ вибрала Джамала

Для нової серії фото артистка обрала досить лаконічний образ із чорним костюмом і білою футболкою.

Піджак

Джамала вибрала стильний жакет у стилі оверсайз із широкими плечима. Він створює об'ємний силует, немов річ знята "з чоловічого плеча".

Акцентна деталь піджака - широкі плечі. Лінія плеча виходить за природні межі плечей співачки, що створює характерний об'єм. Це може бути досягнуто шляхом збільшеної плечової частини або додаткових підплічників.

Джамала показала, як стильно носити в'єтнамки на підборах із діловим костюмом

Стильний лук Джамали (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Чорний колір - це універсальний, класичний колір, який робить жакет дуже адаптивним до різних образів - як ділових, так і повсякденних.

Він одягнений поверх білого топа, що створює класичний, але свіжий контраст.

Джамала показала, як стильно носити в'єтнамки на підборах із діловим костюмом

Як виглядають тренди літа 2025 (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Штани

Широкі штани палаццо з високою посадкою. Поєднання піджака і широких штанів одного відтінку підсилює враження розслабленого ділового стилю, що є актуальним трендом.

Футболка

Доповнити чорний костюм Джамала вирішила білою футболкою або топом з круглим вирізом. Він створює контраст із темним костюмом і додає свіжості образу.

Джамала показала, як стильно носити в'єтнамки на підборах із діловим костюмом

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Взуття

Діловий образ співачка доповнила трендовим взуттям цього літа - в'єтнамками на підборах.

Вона вибрала взуття чорного кольору, з тонкими ремінцями між пальцями, що створюють характерну форму. Каблук-"чарочка" забезпечує комфорт під час ходьби.

Джамала показала, як стильно носити в'єтнамки на підборах із діловим костюмом

Трендові в'єтнамки на літо 2025 (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поєднання трендових в'єтнамок з діловим стилем

Це поєднання є яскравим прикладом сучасних модних тенденцій, що "ламають" традиційні уявлення про стилі.

Контраст

Поєднання ділового костюма з максимально повсякденним взуттям створює цікавий і сміливий контраст. Це демонстрація того, що мода стає більш розслабленою та індивідуальною.

Джамала показала, як стильно носити в'єтнамки на підборах із діловим костюмом

Як виглядає наймодніше взуття на літо 2025 (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Сучасність

Таке поєднання сигналізує про знання останніх модних тенденцій. Це не класичний офісний дрес-код, а скоріше "power dressing" для модних подій або літніх ділових зустрічей, де допускається відхід від строгості.

Джамала показала, як стильно носити в'єтнамки на підборах із діловим костюмом

Джамала показала стильний лук (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Зручність

В'єтнамки зручніші, ніж традиційні туфлі-човники, що надає комфорту діловому образу.

Джамала показала, як стильно носити в'єтнамки на підборах із діловим костюмом

Джамала показала, як носити в'єтнамки на підборах (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Баланс

В образі досягнуто балансу. Строгий крій костюма компенсується його оверсайзом і невимушеністю взуття. Це не виглядає безглуздо, а створює враження продуманого модного прийому.

Джамала показала, як стильно носити в'єтнамки на підборах із діловим костюмом

Як виглядає наймодніше взуття на літо 2025 (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Колірна гама

В'єтнамки ідеально поєднуються з чорним костюмом, зберігаючи загальну елегантність образу.

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