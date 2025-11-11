ua en ru
Миротворець чи полководець? Трамп не хоче воєн, але погрожує перемогою в разі участі

Вівторок 11 листопада 2025 04:40
Миротворець чи полководець? Трамп не хоче воєн, але погрожує перемогою в разі участі Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче брати участь у війнах. Однак у разі військового сценарію США діятимуть швидко і жорстко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Fox News.

Під час бесіди Трамп обговорював з ведучою шатдаун, досягнуті домовленості з Китаєм, а на темі студентів заговорив про бажання ладнати з іншими країнами.

"Іноземні студенти платять більш ніж удвічі більше, ніж місцеві... Справа не в тому, що я хочу, щоб вони приїжджали, але я дивлюся на це як на бізнес. У нас мільйони і мільйони людей. І я також хочу, якщо можливо, ладнати з іншими країнами", - сказав президент США.

Після цього Трамп згадав Гілларі Клінтон (яка програла йому на виборах президента у 2016 році) та її слова про війну, додавши, що він не хоче брати участь у війнах, але в разі чого США переможуть. Під час цієї репліки він також знову згадав, що завершив уже 8 воєн.

"Пам'ятаєте, Гілларі Клінтон говорила, що ми будемо у війні. Я зупинив вісім воєн за останні дев'ять місяців. Я не хочу воєн. Але якщо я в неї вступлю - ми виграємо швидко, це буде жорстко. Але я не хочу воєн", - резюмував Трамп.

Мир чи війна

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп прийшов до влади на гаслах про мир. Він обіцяв зупинити війну в Україні за 24 години, однак цей процес не вдався.

Водночас у нього все ж таки є успіхи з розв'язанням ситуації в секторі Газа, де з жовтня набуло чинності припинення вогню і поступово реалізується план США з мирного врегулювання ситуації між Ізраїлем і ХАМАС.

Після цього випадку Трамп уже неодноразово говорив, що завершив 8 воєн, а ось дев'ятою стане якраз таки війна в Україні.

При цьому є й деякі розбіжності з його мирними ініціативами. Наприклад, цього року він повернув Пентагону стару назву - тепер це не Міністерство оборони, а Міністерство війни.

Крім того, нещодавно Трамп анонсував знову проведення випробувань ядерної зброї, також США почали завдавати ударів по наркокартелях у Венесуелі (по човнах), а Нігерії американський лідер і зовсім пригрозив наземним вторгненням.

За словами Трампа, якщо уряд Нігерії "продовжить допускати вбивства християн", тоді США негайно припинять допомогу і підтримку, і можуть зробити навіть інші кроки.

"Цілком можливо, (США - ред.) вторгнуться в цю тепер зганьблену країну зі зброєю в руках, щоб повністю знищити ісламських терористів, які вчиняють ці жахливі злодіяння", - писав він у соцмережах.

До речі, повертаючись до Венесуели, за даними NYT Білий дім розглядає цілих три варіанти військових дій у цій країні. Судячи з риторики Трампа, ці наміри пов'язані з бажанням усунути Ніколаса Мадуро з поста президента.

