Трамп пригрозив Нігерії війною: якщо ми атакуємо, це буде швидко і жорстоко

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть здійснити військове вторгнення в Нігерію. Якщо це станеться, то атака буде швидкою і жорстокою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Truth Social.

За словами Трампа, якщо уряд Нігерії "продовжить допускати вбивства християн", тоді США негайно припинять допомогу і підтримку, також можуть зробити й інші кроки.

"Цілком можливо, (США - ред.) вторгнуться в цю тепер зганьблену країну зі зброєю в руках, щоб повністю знищити ісламських терористів, які вчиняють ці жахливі злодіяння", - ідеться в пості.

Також глава Білого дому додав, що доручає Пентагону підготуватися до можливих дій, а нігерійському уряду порадив діяти швидко.

"Якщо ми почнемо атаку, вона буде швидкою, жорстокою і солодкою, точно так само, як терористи-бандити атакують наших дорогих християн", - резюмував Трамп.