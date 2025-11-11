Миротворец или полководец? Трамп не хочет войн, но грозит победой в случае участия

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет участвовать в войнах. Однако в случае военного сценария США будут действовать быстро и жестко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Fox News .

В ходе беседы Трамп обсуждал с ведущей шатдаун, достигнутые договоренности с Китаем, а на теме студентов заговорил о желании ладить с другими странами.

"Иностранные студенты платят более чем в два раза больше, чем местные... Дело не в том, что я хочу, чтобы они приезжали, но я смотрю на это как на бизнес. У нас миллионы и миллионы людей. И я также хочу, если возможно, ладить с другими странами", - сказал президент США.

После этого Трамп упомянул Хиллари Клинтон (которая проиграла ему на выборах президента в 2016 году) и ее слова о войне, добавив, что он не хочет участвовать войнах, но в случае чего США победят. Во время этой реплики он также вновь упомянул, что завершил уже 8 войн.

"Помните, Хиллари Клинтон говорила, что мы будем в войне. Я остановил восемь войн за последние девять месяцев. Я не хочу войн. Но если я в нее вступлю - мы выиграем быстро, это будет жестко. Но я не хочу войн", - резюмировал Трамп.