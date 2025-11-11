ua en ru
Миротворец или полководец? Трамп не хочет войн, но грозит победой в случае участия

Вторник 11 ноября 2025 04:40
UA EN RU
Миротворец или полководец? Трамп не хочет войн, но грозит победой в случае участия Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет участвовать в войнах. Однако в случае военного сценария США будут действовать быстро и жестко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Fox News.

В ходе беседы Трамп обсуждал с ведущей шатдаун, достигнутые договоренности с Китаем, а на теме студентов заговорил о желании ладить с другими странами.

"Иностранные студенты платят более чем в два раза больше, чем местные... Дело не в том, что я хочу, чтобы они приезжали, но я смотрю на это как на бизнес. У нас миллионы и миллионы людей. И я также хочу, если возможно, ладить с другими странами", - сказал президент США.

После этого Трамп упомянул Хиллари Клинтон (которая проиграла ему на выборах президента в 2016 году) и ее слова о войне, добавив, что он не хочет участвовать войнах, но в случае чего США победят. Во время этой реплики он также вновь упомянул, что завершил уже 8 войн.

"Помните, Хиллари Клинтон говорила, что мы будем в войне. Я остановил восемь войн за последние девять месяцев. Я не хочу войн. Но если я в нее вступлю - мы выиграем быстро, это будет жестко. Но я не хочу войн", - резюмировал Трамп.

Мир или война

Напомним, что президент США Дональд Трамп пришел к власти на лозунгах о мире. Он обещал остановить войну в Украине за 24 часа, однако этот процесс не удался.

В то же время у него все же есть успехи с разрешением ситуации в секторе Газа, где с октября вступило в силу прекращение огня и постепенно реализуется план США по мирному урегулированию ситуации между Израилем и ХАМАС.

После этого случая Трамп уже неоднократно говорил, что завершил 8 войн, а вот девятой станет как раз таки война в Украине.

При этом есть и некоторые расхождения с его мирными инициативами. Например, в этом году он вернул Пентагону старое название - теперь это не Министерство обороны, а Министерство войны.

Кроме того, недавно Трамп анонсировал вновь проведения испытаний ядерного оружия, также США начали наносить удары по наркокартелям в Венесуэле (по лодкам), а Нигерии американский лидер и вовсе пригрозил наземным вторжением.

По словам Трампа, если правительство Нигерии "продолжит допускать убийства христиан", тогда США немедленно прекратят помощь и поддержку, и могут предпринять даже другие шаги.

"Вполне возможно, (США - ред.) вторгнутся в эту теперь опозорившуюся страну с оружием в руках, чтобы полностью уничтожить исламских террористов, совершающих эти ужасные злодеяния", - писал он в соцсетях.

К слову, возвращаясь к Венесуэле, по данным NYT Белый дом рассматривает целых три варианта военных действий в этой стране. Судя по риторике Трампа, этим намерения связаны с желанием отстранить Николаса Мадуро с поста президента.

