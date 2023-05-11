UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мельник може знову стати послом. Його кандидатуру схвалила Бразилія

Фото: заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник (mfa.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник знову може стати послом. Його кандидатуру схвалив уряд Бразилії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Бразилії.

"Уряд Бразилії із задоволенням повідомляє про надання згоди на призначення пана Андрія Мельника надзвичайним і повноважним послом України в Бразилії", - йдеться в повідомленні.

Андрій Мельник

Український дипломат. Надзвичайний і повноважний посол України в Німеччині з 19 грудня 2014 по 9 липня 2022 року. З 18 листопада 2022 року призначений заступником глави МЗС України.

Нагадаємо, раніше Мельник назвав канцлера Німеччини Олафа Шольца "ображеною ліверною ковбасою".

Після цього він звинуватив Німеччину в тому, що їй вистачає культури гостинності, тому українські біженці виїжджають із цієї країни.

На тлі всіх скандалів президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади посла України в Німеччині.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БразилияДипломатичні відносиниАндрей Мельник