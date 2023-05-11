Мельник може знову стати послом. Його кандидатуру схвалила Бразилія

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник знову може стати послом. Його кандидатуру схвалив уряд Бразилії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Бразилії.
"Уряд Бразилії із задоволенням повідомляє про надання згоди на призначення пана Андрія Мельника надзвичайним і повноважним послом України в Бразилії", - йдеться в повідомленні.
Український дипломат. Надзвичайний і повноважний посол України в Німеччині з 19 грудня 2014 по 9 липня 2022 року. З 18 листопада 2022 року призначений заступником глави МЗС України.
Нагадаємо, раніше Мельник назвав канцлера Німеччини Олафа Шольца "ображеною ліверною ковбасою".
Після цього він звинуватив Німеччину в тому, що їй вистачає культури гостинності, тому українські біженці виїжджають із цієї країни.
На тлі всіх скандалів президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади посла України в Німеччині.
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