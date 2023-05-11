Мельник может снова стать послом. Его кандидатуру одобрила Бразилия

"Правительство Бразилии с удовольствием сообщает о предоставлении согласия на назначение господина Андрея Мельника чрезвычайным и полномочным послом Украины в Бразилии", - говорится в сообщении.

Андрей Мельник

Украинский дипломат. Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Германии с 19 декабря 2014 по 9 июля 2022 года. С 18 ноября 2022 года назначен заместителем главы МИД Украины.

Напомним, ранее Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой".

После этого он обвинил Германию в том, что ей хватает культуры гостеприимства, поэтому украинские беженцы уезжают из этой страны.

На фоне всех скандалов президент Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с поста посла Украины в Германии.

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