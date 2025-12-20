Мирної угоди сьогодні немає: Зеленський назвав умови дієвого документу
Президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на сьогодні мирної угоди немає. Він пояснив, що угода є тоді, коли її підписали лідери і припинена війна.
Як повідомляє РБК-Україна, про це глава держави сказав під час спільного з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру спілкування з представниками медіа в Києві.
Зеленський зазначив, що мир не може бути досягнутий за будь-яку ціну, оскільки країна вже заплатила високу ціну. Він наголосив, що мир має бути міцним і справедливим.
"Дуже важливо, щоб були сильні гарантії безпеки. Щоб унеможливити навіть думку в фізичну можливість знов прийти до нам з агресією", - сказав президент.
Водночас глава держави заявив, що станом на сьогодні мирної угоди немає, оскільки для цього мають бути дотримані певні умови.
"Її може не бути. Угоди сьогодні немає. Вона є, коли вона не тільки на папері, а підписана лідерами. Коли війна зупинена", - підкреслив український лідер.
Окремо Зеленський згадав Будапештський меморандум, зазначивши, що вважає його "папірцем". Президент пояснює це тим, що документ не забезпечив захист України.
У зв'язку з цим український лідер додав, що нова угода має передбачити конкретну реакцію з боку США та Європи, якщо Росія почне нову агресію. Зокрема, мова йде про санкції.
Мирний план США
Нагадаємо, в листопаді США представили новий мирний план щодо завершення війни в Україні, який складався з 28 пунктів і був явно вигідний Росії.
З цієї причини Україна, США і Європа вже протягом місяця доопрацьовують його, щоб зробити більш вигідним для Києва і чітко розписати кожен його пункт.
Судячи із заяв офіційних осіб і витоків у ЗМІ, всі сторони, включаючи Росію, в цілому згодні з кожним із пунктів. Каменем спотикання є лише питання територій і гарантій безпеки. Водночас Україна із Заходом продовжують активно працювати над загальною рамковою угодою з 20 пунктів і документом про післявоєнне відновлення України.
Що стосується гарантій безпеки, в ЗМІ була інформація, що США пропонують Україні гарантії за аналогією 5 статті НАТО. Але в той же час, Володимир Зеленський наполягає, щоб ці гарантії були проголосовані в Конгресі США.
Додамо, що за даними Politico, така пропозиція від США буде діяти "лічені дні". В іншому випадку, наступні пропозиції вже не будуть такими вигідними.