Мирного соглашения сегодня нет: Зеленский назвал условия действенного документа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на сегодня мирного соглашения нет. Он пояснил, что соглашение есть тогда, когда его подписали лидеры и прекращена война.

Как сообщает РБК-Украина , об этом глава государства сказал во время совместного с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру общения с представителями медиа в Киеве.

Зеленский отметил, что мир не может быть достигнут любой ценой, поскольку страна уже заплатила высокую цену. Он подчеркнул, что мир должен быть прочным и справедливым.

"Очень важно, чтобы были сильные гарантии безопасности. Чтобы исключить даже мысль в физическую возможность вновь прийти к нам с агрессией", - сказал президент.

В то же время глава государства заявил, что на сегодня мирного соглашения нет, поскольку для этого должны быть соблюдены определенные условия.

"Его может не быть. Соглашения сегодня нет. Оно есть, когда оно не только на бумаге, а подписано лидерами. Когда война остановлена", - подчеркнул украинский лидер.

Отдельно Зеленский упомянул Будапештский меморандум, отметив, что считает его "бумажкой". Президент объясняет это тем, что документ не обеспечил защиту Украины.

В связи с этим украинский лидер добавил, что новое соглашение должно предусмотреть конкретную реакцию со стороны США и Европы, если Россия начнет новую агрессию. В частности, речь идет о санкциях.