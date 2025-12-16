ua en ru
США дали Україні лічені дні, щоб прийняти нові гарантії безпеки, - Politico

Вівторок 16 грудня 2025 10:10
UA EN RU
США дали Україні лічені дні, щоб прийняти нові гарантії безпеки, - Politico Фото: зустріч представників України, США та Німеччини в Берліні (Telegram Zelenskiy / Official)
Автор: Ірина Глухова

США обіцяють Україні гарантій безпеки, подібні до 5-ї статті НАТО. Проте у Вашингтоні натякнули, що домовленість має бути погоджена ще до Різдва, інакше наступні умови можуть бути менш вигідними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як пише видання, ця пропозиція є найсильнішою та найчіткішою гарантією безпеки, яку адміністрація президента США Дональда Трампа висунула Україні.

Але вона супроводжується фактичним ультиматумом: Україна має погодитися на умови найближчим часом, інакше наступні умови можуть бути менш вигідними.

США натякнули, що домовленість має бути погоджена ще до Різдва.

Президент України Володимир Зеленський та багато європейських лідерів неохоче йдуть на угоду без чітких гарантій безпеки з боку США, побоюючись, що Росія через деякий час знову нападе.

Ця остання пропозиція США, ймовірно, є спробою розвіяти ці побоювання, а також спонукати Зеленського діяти швидко.

"Основа цієї угоди полягає в тому, щоб мати справді сильні гарантії, подібні до статті 5. Але ці гарантії не будуть на столі вічно. Вони доступні зараз, якщо буде досягнуто позитивного результату", - заявив високопосадовець адміністрації Трампа.

Як зазначається, йдеться про правові та військові зобов’язання, які можуть бути ратифіковані Конгресом і діяти навіть після завершення президентського терміну Трампа.

Водночас у Європі побоюються, що без повноцінного вступу України до НАТО такі гарантії можуть виявитися недостатньо ефективними на практиці.

Україна і вступ до НАТО

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що адміністрація президента США Дональда Трампа готова надати Україні юридично зобов’язуючі гарантії безпеки, засновані на 5 статті НАТО.

За словами американського чиновника відповідна угода буде винесена на голосування до Конгресу США. Він зазначив, що Вашингтон прагне запропонувати Києву не "порожній чек", а сильну й реальну гарантію безпеки.

Тим часом Дональд Трамп в одному з інтерв'ю заявляв: розуміння того, що Україна не вступатиме до НАТО, сформувалось задовго до того, як про це почав говорити російський диктатор Володимир Путін.

