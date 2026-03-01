Мирноград обходять із флангів: РФ готує оточення та масово кидає у бій квадроцикли

Російські окупанти намагаються оточити Мирноград, обходячи позиції українських захисників з флангів. Для маневрів ворог почав масово застосовувати квадроцикли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.
На Покровському напрямку обстановка залишається складною. За даними військових, росіяни не можуть прорвати оборону ЗСУ прямими атаками, тому змінили тактику. Наразі ворог намагається обійти основні сили українських захисників з північного сходу та південного заходу, щоб створити умови для оперативного оточення міста.
У боях на цьому відрізку та на північних околицях Мирнограда продовжують виконувати завдання бійці 79-ї ОДШБр 7-го корпусу швидкого реагування.
Десантники фіксують значне збільшення кількості квадроциклів, які окупанти використовують для штурмів та перекидання піхоти. Ворог обирає цей транспорт через його високу прохідність. Нерідко загарбники намагаються пересуватися групами по чотири особи на одному засобі.
"Попри очевидні переваги, квадроцикли мають і суттєві недоліки - зокрема обмежену маневреність, що полегшує роботу пілотам ударних дронів", - зазначають у бригаді.
Російське командування значно посилило своє угруповання на Покровському напрямку, зосередивши там близько 150 тисяч особового складу.
За даними українських захисників, ворог дотримується однієї основної тактики бою, водночас активізувавши штурми в районі Мирнограда. Окупанти намагаються просунути важку техніку до центру міста, що призвело до серйозного загострення ситуації останніми днями.
Попри чисельну перевагу ворога, ЗСУ нещодавно успішно ліквідували спробу масштабного прориву мобільних груп РФ. Після двох днів запеклих боїв російські сили зазнали розгромних втрат.