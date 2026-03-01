Мирноград обходять із флангів: РФ готує оточення та масово кидає у бій квадроцикли

Ситуація в районі Мирнограда

На Покровському напрямку обстановка залишається складною. За даними військових, росіяни не можуть прорвати оборону ЗСУ прямими атаками, тому змінили тактику. Наразі ворог намагається обійти основні сили українських захисників з північного сходу та південного заходу, щоб створити умови для оперативного оточення міста.

У боях на цьому відрізку та на північних околицях Мирнограда продовжують виконувати завдання бійці 79-ї ОДШБр 7-го корпусу швидкого реагування.

Нова тактика з використанням квадроциклів

Десантники фіксують значне збільшення кількості квадроциклів, які окупанти використовують для штурмів та перекидання піхоти. Ворог обирає цей транспорт через його високу прохідність. Нерідко загарбники намагаються пересуватися групами по чотири особи на одному засобі.

"Попри очевидні переваги, квадроцикли мають і суттєві недоліки - зокрема обмежену маневреність, що полегшує роботу пілотам ударних дронів", - зазначають у бригаді.