Мирноград обходят с флангов: РФ готовит окружение и массово бросает в бой квадроциклы

Российские оккупанты пытаются окружить Мирноград, обходя позиции украинских защитников с флангов. Для маневров враг начал массово применять квадроциклы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.
На Покровском направлении обстановка остается сложной. По данным военных, россияне не могут прорвать оборону ВСУ прямыми атаками, поэтому изменили тактику. Сейчас враг пытается обойти основные силы украинских защитников с северо-востока и юго-запада, чтобы создать условия для оперативного окружения города.
В боях на этом отрезке и на северных окраинах Мирнограда продолжают выполнять задачи бойцы 79-й ОДШБр 7-го корпуса быстрого реагирования.
Десантники фиксируют значительное увеличение количества квадроциклов, которые оккупанты используют для штурмов и переброски пехоты. Враг выбирает этот транспорт из-за его высокой проходимости. Нередко захватчики пытаются передвигаться группами по четыре человека на одном средстве.
"Несмотря на очевидные преимущества, квадроциклы имеют и существенные недостатки - в частности ограниченную маневренность, что облегчает работу пилотам ударных дронов", - отмечают в бригаде.
Российское командование значительно усилило свою группировку на Покровском направлении, сосредоточив там около 150 тысяч личного состава.
По данным украинских защитников, враг придерживается одной основной тактики боя, одновременно активизировав штурмы в районе Мирнограда. Оккупанты пытаются продвинуть тяжелую технику в центр города, что привело к серьезному обострению ситуации в последние дни.
Несмотря на численное превосходство врага, ВСУ недавно успешно ликвидировали попытку масштабного прорыва мобильных групп РФ. После двух дней ожесточенных боев российские силы понесли разгромные потери.