Мирний процес не в глухому куті, переговори з партнерами не зупиняються, - Кислиця

"Це не глухий кут. Це те, де ми знаходимося сьогодні в умовах, коли керівництво диктаторської країни не виявляє жодних ознак бажання вести перемовини про мир, незважаючи на весь той аудіоспам, який лунає з вуст Пєскова, Захарової та інших", - сказав Кислиця.

За його словами, це не означає, що між Україною і партнерами зупинилися або зайшли в глухий кут переговори щодо гарантій безпеки та "інших важливих речей, які можна зробити незалежно від того, чи готова Росія в даний момент іти на нормальні мирні перемовини".

Перший заступник міністра зазначив, що Україна разом з партнерами не повинна чекати миру, щоб створити сильну армію як один з елементів гарантії безпеки або виробляти зброю чи відновлювати економіку в Україні.

Він додав, що членство України в ЄС має бути частиною гарантій безпеки.

"Це ж не просто примха чи політичне бажання. Ми це розглядаємо як частину економічної стабільності й економічної сили України, тому що ЄС - це передусім питання економіки й торгівлі", - пояснив Кислиця.

Він також зазначив, що важливим елементом, який зробив розмови з партнерами більш предметними, стало підтвердження готовності США бути частиною гарантій безпеки.

"Адже багато речей, в тому числі у воєнній і воєнно-політичній сферах, без американської підтримки неможливі. Про них не було сенсу говорити, якщо європейські країни не будуть впевнені, що американці разом з нами", - підкреслив перший заступник міністра.