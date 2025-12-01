Мирний план США: головні підсумки зустрічі у Флориді перед поїздкою Віткоффа до Путіна

Головне:

Переговори України та США у Флориді тривали близько 4-5 годин.

Основна тема - лінія територіального контролю в межах майбутньої мирної угоди.

США доносять позицію РФ про вимогу повного виходу ЗСУ з Донбасу.

Україна наполягає: переговори щодо територій можливі лише від поточної лінії фронту.

Остаточний текст угоди не погоджено, але сторони зробили "крок уперед".

США нібито розглядають сценарій фактичного блокування шляху України до НАТО.

Питання гарантій безпеки залишається предметом різного бачення сторін.

Зеленський очікує повну доповідь від Умєрова під час особистої зустрічі.

Віткофф уже їде до Москви на зустріч із Путіним.

Трамп заявив про "хороші шанси на мир".

Переговори України й США у Флориді

У Флориді завершилися переговори української та американської делегацій щодо подальшого узгодження мирного плану, напрацьованого в Женеві, щоб привести його до формату, який відкриє шлях до миру та гарантій безпеки.

Перед цим у Женеві сторони підготували доопрацьований рамковий документ, скоротивши його, попередньо, з 28 до 19 пунктів.

Держсекретар США Марко Рубіо, який представляв американську делегацію, назвав зустріч "дуже продуктивною і корисною", але, за його словами, сторони "мають ще багато роботи".

Натомість секретар РНБО Рустем Умєров, який очолює українську делегацію, назвав зустріч "змістовною й успішною". Він заявив, що попереду - продовження консультацій і робота над узгодженням спільного рамкового рішення.

Західні ЗМІ дізналися, що загалом переговори делегацій України та США у Флориді тривали понад чотири години (за іншими даними близько п’яти) та пройшли у складній і напруженій, але продуктивній атмосфері. Головною темою стала лінія територіального контролю в межах потенційної мирної угоди, пише Axios.

За інформацією джерел видання, після години розмов у розширеному форматі переговори продовжилися у вузькому колі: від США у них брали участь спецпосланець Стів Віткофф, держсекретар Марко Рубіо та Джаред Кушнер (зять Трампа), від України - секретар РНБО Рустем Умєров, заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький і начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Саме на цьому етапі питання територій стало фактично єдиним предметом обговорення. Після цього відбулася окрема зустріч віч-на-віч Умєрова з Віткоффом, після якої міністр оборони доповів про результати президенту Володимиру Зеленському.

Як повідомляють джерела РБК-Україна, США в ролі медіатора доносять позицію РФ, яка наполягає на повному виході українських сил з Донбасу та прагне закріпити контроль над окупованими територіями.

Україна ж аргументує неможливість таких поступок через конституційні обмеження, позицію суспільства та реальну ситуацію на фронті, наполягаючи, що будь-які розмови про території можуть починатися лише з поточної лінії зіткнення.

Остаточний текст мирної угоди поки не погоджено, однак сторони зробили ще один крок уперед і сфокусувалися вже не на загальній рамці, узгодженій раніше, а на найбільш проблемних питаннях, включно з темою членства України в НАТО.

США нібито розглядають варіант фактичного блокування шляху України до НАТО через окремі домовленості держав Альянсу з Росією, повідомляє CNN. Формально Київ не відмовлятиметься від курсу на вступ, адже він закріплений у Конституції.

WSJ пише, що на мирних переговорах зі США питання гарантій безпеки для України залишилося нерозв'язаним. Джерела РБК-Україна кажуть, що гарантії не є проблемним питанням у переговорах з американцями. Але Україна і США розглядають це питання під дещо відмінними кутами зору.

Реакції Зеленського і Трампа

Після переговорів у Флориді дата й місце наступного раунду поки не визначені, однак робочі контакти між Україною та США тривають.

Також українська сторона наполягає на необхідності особистої зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа, щоб на найвищому рівні окреслити подальші політичні кроки у процесі підготовки мирної угоди.

Трамп за підсумками переговорів повідомив, що є "хороший шанс" на укладання мирної угоди. Проте Київ має "складні невеликі проблеми" - наприклад, корупційний скандал, який, за його словами, не допомагає завершенню війни.

Зеленський після американсько-українських перемовин у своєму Телеграм-каналі написав, що "є конструктив у розмові". Він очікує на повну доповідь української команди при особистій зустрічі.

Секретар РНБО після переговорів зі США вирушає до Парижа, щоб особисто поінформувати президента Зеленського про результати обговорень параметрів можливої мирної угоди щодо завершення війни з Росією, пише Axios.

За даними видання, Умєров має прибути до Парижа сьогодні, де наразі й перебуває Зеленський, аби детально доповісти про переговори.

Віткофф їде до Путіна. Що далі?

Тим часом США підтримують щільний контакт із Москвою, а спецпосланець Трампа Стів Віткофф, який брав участь в американо-українських перемовинах, вже сьогодні вирушить до Москви на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Як писало агентство AFP з посиланням на джерело, переговори Віткоффа та Путіна можуть відбутися 2 грудня. За словами речника глави Кремля Дмитра Пєскова, вони мають відбутися до 4-5 грудня.

"Головне питання полягає в тому, яка позиція росіян і чи їхні наміри справжні. Подивимося, що Віткофф привезе з Москви", - сказав Axios неназваний український чиновник.