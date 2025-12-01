Мирний план США: головні підсумки зустрічі у Флориді перед поїздкою Віткоффа до Путіна

Україна та США провели зустріч у Флориді щодо мирного плану. Тепер спецпосланець американського президента Стів Віткофф у Москві обговорить з диктатором Володимиром Путіним пропозиції щодо врегулювання війни.
Про підсумки переговорів у Флориді та поїздку Віткоффа до Москви - в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
У Флориді завершилися переговори української та американської делегацій щодо подальшого узгодження мирного плану, напрацьованого в Женеві, щоб привести його до формату, який відкриє шлях до миру та гарантій безпеки.
Перед цим у Женеві сторони підготували доопрацьований рамковий документ, скоротивши його, попередньо, з 28 до 19 пунктів.
Держсекретар США Марко Рубіо, який представляв американську делегацію, назвав зустріч "дуже продуктивною і корисною", але, за його словами, сторони "мають ще багато роботи".
Натомість секретар РНБО Рустем Умєров, який очолює українську делегацію, назвав зустріч "змістовною й успішною". Він заявив, що попереду - продовження консультацій і робота над узгодженням спільного рамкового рішення.
Західні ЗМІ дізналися, що загалом переговори делегацій України та США у Флориді тривали понад чотири години (за іншими даними близько п’яти) та пройшли у складній і напруженій, але продуктивній атмосфері. Головною темою стала лінія територіального контролю в межах потенційної мирної угоди, пише Axios.
За інформацією джерел видання, після години розмов у розширеному форматі переговори продовжилися у вузькому колі: від США у них брали участь спецпосланець Стів Віткофф, держсекретар Марко Рубіо та Джаред Кушнер (зять Трампа), від України - секретар РНБО Рустем Умєров, заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький і начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.
Саме на цьому етапі питання територій стало фактично єдиним предметом обговорення. Після цього відбулася окрема зустріч віч-на-віч Умєрова з Віткоффом, після якої міністр оборони доповів про результати президенту Володимиру Зеленському.
Як повідомляють джерела РБК-Україна, США в ролі медіатора доносять позицію РФ, яка наполягає на повному виході українських сил з Донбасу та прагне закріпити контроль над окупованими територіями.
Україна ж аргументує неможливість таких поступок через конституційні обмеження, позицію суспільства та реальну ситуацію на фронті, наполягаючи, що будь-які розмови про території можуть починатися лише з поточної лінії зіткнення.
Остаточний текст мирної угоди поки не погоджено, однак сторони зробили ще один крок уперед і сфокусувалися вже не на загальній рамці, узгодженій раніше, а на найбільш проблемних питаннях, включно з темою членства України в НАТО.
США нібито розглядають варіант фактичного блокування шляху України до НАТО через окремі домовленості держав Альянсу з Росією, повідомляє CNN. Формально Київ не відмовлятиметься від курсу на вступ, адже він закріплений у Конституції.
WSJ пише, що на мирних переговорах зі США питання гарантій безпеки для України залишилося нерозв'язаним. Джерела РБК-Україна кажуть, що гарантії не є проблемним питанням у переговорах з американцями. Але Україна і США розглядають це питання під дещо відмінними кутами зору.
Після переговорів у Флориді дата й місце наступного раунду поки не визначені, однак робочі контакти між Україною та США тривають.
Також українська сторона наполягає на необхідності особистої зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа, щоб на найвищому рівні окреслити подальші політичні кроки у процесі підготовки мирної угоди.
Трамп за підсумками переговорів повідомив, що є "хороший шанс" на укладання мирної угоди. Проте Київ має "складні невеликі проблеми" - наприклад, корупційний скандал, який, за його словами, не допомагає завершенню війни.
Зеленський після американсько-українських перемовин у своєму Телеграм-каналі написав, що "є конструктив у розмові". Він очікує на повну доповідь української команди при особистій зустрічі.
Секретар РНБО після переговорів зі США вирушає до Парижа, щоб особисто поінформувати президента Зеленського про результати обговорень параметрів можливої мирної угоди щодо завершення війни з Росією, пише Axios.
За даними видання, Умєров має прибути до Парижа сьогодні, де наразі й перебуває Зеленський, аби детально доповісти про переговори.
Тим часом США підтримують щільний контакт із Москвою, а спецпосланець Трампа Стів Віткофф, який брав участь в американо-українських перемовинах, вже сьогодні вирушить до Москви на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.
Як писало агентство AFP з посиланням на джерело, переговори Віткоффа та Путіна можуть відбутися 2 грудня. За словами речника глави Кремля Дмитра Пєскова, вони мають відбутися до 4-5 грудня.
"Головне питання полягає в тому, яка позиція росіян і чи їхні наміри справжні. Подивимося, що Віткофф привезе з Москви", - сказав Axios неназваний український чиновник.
Минулого тижня делегації США та Росії зустрічалися в Абу-Дабі після переговорів у Женеві, де вдалося зустрічалися Київ та Вашингтон.
Українську делегацію на зустрічі в Женеві тиждень тому очолював Андрій Єрмак - вже колишній керівник Офісу президента України.
Вони обговорювали початковий "мирний план" з 28 пунктів, який привіз в Київ емісар США Ден Дрісколл. Пропозиції включали вимогу визнати Луганську та Донецьку області російськими територіями, зокрема з боку США.
Цей початковий проєкт став несподіванкою для України та його союзників, оскільки містив вимоги не лише передати території на сході Донбасу, включно з районами, які Росія досі не контролює, а й відмовитися від курсу на вступ до НАТО та скоротити чисельність ЗСУ.
27 листопада Путін заявив, що пропозиції США щодо завершення війни в Україні нібито "можуть лягти в основу для майбутньої угоди", проте наголосив, що остаточного варіанту домовленостей поки не існує.
Водночас Путін додав, що Москва припинить бойові дії лише після того, як Україна виведе війська з районів Донецької області, які російська армія не змогла захопити силою.
Під час підготовки матеріалу використовувалася інформація з власних джерел РБК-Україна, а також публікації Axios, CNN, WSJ.