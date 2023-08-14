Мирні мешканці не мають бути мішенню. В ООН відреагували на обстріли півдня України

Вона зазначила, що цивільне населення та інфраструктура по всій Україні продовжують потерпати від невибіркових російських ударів.

"Мешканці півдня країни, у тому числі в Херсонській та Одеській областях, пережили особливо важкі вихідні, оскільки через обстріли загинуло й було поранено багато мирних мешканців, зокрема дітей. Удари також вплинули на роботу гуманітарних організацій та нашу здатність допомагати постраждалим від наслідків війни", - зазначила вона.

Браун додала, що у п'ятницю колеги з громадської організації ADRA були змушені припинити розподіл життєво необхідної допомоги після того, як їхній склад та автомобілі були пошкоджені внаслідок обстрілу Херсонської області.

"Мирні мешканці та цивільна інфраструктура повинні бути захищені: вони не мають бути мішенню", - наголосили в ООН.

Російські військові завдали масованого обстрілу по населених пунктах Херсонської області 13 серпня. Зокрема, вони поцілили у багатоповерхівку в Херсоні.

Через ворожі атаки загинули 7 людей, ще щонайменше 13 отримали поранення.

Обстріли Одеської області

Сьогодні вночі росіяни вночі атакували Одеську область двома хвилями дронів та 8 ракетами "Калібр". Сили ППО знищили всі 15 "Шахедів" та 8 ракет. Проте уламки пошкодили гуртожиток у центрі Одеси та супермаркет, постраждали три людини.

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