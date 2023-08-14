Мирные жители не должны быть мишенью. В ООН отреагировали на обстрелы юга Украины

Она отметила, что гражданское население и инфраструктура по всей Украине продолжают страдать от неизбирательных российских ударов.

"Жители юга страны, в том числе в Херсонской и Одесской областях, пережили особо тяжелые выходные, поскольку из-за обстрелов погибли и были ранены многие мирные жители, в том числе дети. Удары также повлияли на работу гуманитарных организаций и нашу способность помогать пострадавшим от последствий войны", - отметила она.

Браун добавила, что в пятницу коллеги из общественной организации ADRA были вынуждены прекратить распределение жизненно необходимой помощи после того, как их склад и автомобили были повреждены в результате обстрелов Херсонской области.

"Мирные жители и гражданская инфраструктура должны быть защищены: они не должны быть мишенью", - подчеркнули в ООН.

Российские военные нанесли массированный обстрел по населенным пунктам Херсонской области 13 августа. В частности, они попали в многоэтажку в Херсоне.

Из-за вражеских атак погибли 7 человек, еще по меньшей мере 13 получили ранения.

Обстрелы Одесской области

Сегодня ночью россияне ночью атаковали Одесскую область двумя волнами дронов и 8 ракетами "Калибр". Силы ПВО уничтожили все 15 "Шахедов" и 8 ракет. Однако обломки повредили общежитие в центре Одессы и супермаркет, пострадали три человека.

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