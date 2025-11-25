ua en ru
Мирна угода між Україною і РФ вимагає згоди Європи, - Мерц

Німеччина, Вівторок 25 листопада 2025 18:36
Мирна угода між Україною і РФ вимагає згоди Європи, - Мерц
Автор: Валерій Ульяненко

Європа має дати згоду на мирну угоду між Україною і Росією, оскільки вона зачіпає європейські інтереси і суверенітет.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, якого цитує The Telegraph.

"Ми продовжуємо підтримувати Україну: ми прагнемо якнайшвидшого припинення вогню, справедливого і тривалого миру для України та безпеки для Європи", - зазначив він.

За словами Мерца, "будь-який план, що зачіпає інтереси та суверенітет Європи", вимагає її згоди.

Заява німецького канцлера пролунала після того, як Білий дім повідомив, що мирна угода майже укладена.

Нагадаємо, сьогодні, 25 листопада, прессекретар Білого дому Керолайн Левітт повідомило, що США долучили до мирних переговорів як Україну, так і Росію.

За її словами, є ще "кілька делікатних, але не непереборних деталей", які необхідно вирішити і які вимагатимуть подальших переговорів між Україною, США і РФ.

Умови Мерца

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що повномасштабна війна в Україні може завершитися тільки в тому разі, якщо умови для цього будуть прийнятними як для Києва, так і для ЄС.

Німецький канцлер зазначив, що умови, на яких завершитися війна, матимуть наслідки для безпеки країн Євросоюзу.

Зазначимо, що мирний план США з 28 пунктів, про який повідомляли провідні західні ЗМІ, зокрема, передбачав, що Україна не зможе вступити до НАТО. Крім того, вона муситиме "закріпити нейтральний статус".

