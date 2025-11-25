Мирное соглашение между Украиной и РФ требует согласия Европы, - Мерц

Европа должна дать согласие на мирное соглашение между Украиной и Россией, поскольку оно затрагивает европейские интересы и суверенитет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, которого цитирует The Telegraph.

"Мы продолжаем поддерживать Украину: мы стремимся к скорейшему прекращению огня, справедливому и длительному миру для Украины и безопасности для Европы", - отметил он. По словам Мерца, "любой план, затрагивающий интересы и суверенитет Европы", требует ее согласия. Заявление немецкого канцлера прозвучало после того, как Белый дом сообщил, что мирное соглашение почти заключено.