Mirage, SCALP та рекордна кількість авіабомб: Франція готує допомогу Україні

Французькі літаки в Україні

Нагадаємо, що 6 лютого 2025 року міністр оборони Франції повідомив про передачу перших винищувачів Mirage 2000 Україні. Також разом з літаками в Україну прибули пілоти, які пройшли кількамісячну підготовку у Франції.

Уже в березні стало відомо, що українські воїни вперше використали Mirage для знищення повітряних цілей під час масованого удару росіян.

Також 17 листопада стало відомо, що Україна планує закупити близько сотні французьких бойових літаків Rafale, виробником яких є компанія Dassault Aviation.

Окрім того, у Повітряних силах ЗСУ показали французькі винищувачі Mirage 2000 під час виконання бойових завдань в Україні.