Mirage, SCALP и рекордное количество авиабомб: Франция готовит помощь Украине

Франция готовится передать Украине новую партию самолетов Mirage 2000, а также противобаллистические ракеты и управляемые авиабомбы AASM Hammer.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Михаила Федорова.
Читайте также: Франция готовит новый пакет помощи для ВСУ
"Вместе с министром вооруженных сил Франции Катрин Вотрен подписали Письмо о намерениях по совместному производству вооружения на территории Украины и Франции", - отметил Федоров.
По его словам, Франция готовит к передаче Украине самолеты Mirage 2000. Также министры обсудили ускорение работы над поставкой рекордной партии управляемых авиабомб AASM Hammer.
"Украина заинтересована в дальнейшей поставке систем SAMP/T, Mistral и Crotale, а также боеприпасов к ним. Предложили совместно работать над усовершенствованием SAMP/T для более эффективного противодействия баллистическим угрозам", - добавил министр обороны Украины.
Он также подчеркнул, что параллельно продолжается сотрудничество по поставкам и ускорению производства ракет Aster.
"Отдельно обсудили предоставление дальнобойных средств поражения, в частности ракет SCALP и сфокусировались на совместной разработке инновационных систем РЭБ", - добавил Федоров.
Напомним, что 6 февраля 2025 года министр обороны Франции сообщил о передаче первых истребителей Mirage 2000 Украине. Также вместе с самолетами в Украину прибыли пилоты, которые прошли многомесячную подготовку во Франции.
Уже в марте стало известно, что украинские воины впервые использовали Mirage для уничтожения воздушных целей во время массированного удара россиян.
Также 17 ноября стало известно, что Украина планирует закупить около сотни французских боевых самолетов Rafale, производителем которых является компания Dassault Aviation.
Кроме того, в Воздушных силах ВСУ показали французские истребители Mirage 2000 во время выполнения боевых задач в Украине.