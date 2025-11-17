ua en ru
У Повітряних силах показали винищувачі Mirage 2000 у бойових умовах

Понеділок 17 листопада 2025 13:42
Фото: у Повітряних силах показали винищувачі Mirage 2000 у бойових умовах (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Повітряних силах ЗСУ показали французькі винищувачі Mirage 2000 під час виконання бойових завдань в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Mirage 2000 Повітряних Сил України летить на бойове завдання, очікуючи гарних новин із Франції", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.

На відео можна помітити підготовку літаків до бойових вильотів, а також нанесення ударів з кабіни винищувача.

Що відомо про Mirage 2000

Mirage 2000 – це багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений французькою компанією Dassault Aviation. Перебуває на озброєнні Франції з 1978 року, зазнав низки модернізацій.

Літак випускається в трьох варіантах – винищувачі-перехоплювачі, ударні варіанти та двомісні навчально-бойові версії. Модернізовані варіанти оснащені сучасною електронікою та здатні нести ракети класу "повітря-повітря", "повітря-земля" та керовані бомби.

Літак вийшов доволі простим та надійним, тому продовжує перебувати на озброєнні Франції та низки інших держав навіть після появи більш сучасних літаків.

Mirage 2000 в Україні

Варто нагадати, що 6 лютого 2025 року глава Міноборони Франції повідомив про передачу перших винищувачів Mirage 2000 Україні. Також разом з літаками в Україну прибули пілоти, які пройшли кількамісячну підготовку у Франції.

Уже в березні стало відомо, що українські воїни вперше використали Mirage для знищення повітряних цілей під час масованого удару росіян.

Також сьогодні, 17 листопада, стало відомо, що Україна планує закупити близько сотні французьких бойових літаків Rafale, виробником яких є компанія Dassault Aviation.

