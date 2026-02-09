Mirage, SCALP та рекордна кількість авіабомб: Франція готує допомогу Україні

Франція готується передати Україні нову партію літаків Mirage 2000, а також протибалістичні ракети і керовані авіабомби AASM Hammer.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Михайла Федорова.

"Окремо обговорили надання далекобійних засобів ураження, зокрема ракет SCALP і сфокусувалися на спільній розробці інноваційних систем РЕБ", - додав Федоров.

Він також підкреслив, що паралельно триває співпраця щодо постачання та пришвидшення виробництва ракет Aster.

"Україна зацікавлена в подальшому постачанні систем SAMP/T, Mistral та Crotale, а також боєприпасів до них. Запропонували спільно працювати над удосконаленням SAMP/T для ефективнішої протидії балістичним загрозам", - додав міністр оборони України.

За його словами, Франція готує до передачі Україні літаки Mirage 2000. Також міністри обговорили прискорення роботи над поставкою рекордної партії керованих авіабомб AASM Hammer.

"Разом із міністром збройних сил Франції Катрін Вотрен підписали Лист про наміри щодо спільного виробництва озброєння на території України і Франції", - зазначив Федоров.

Французькі літаки в Україні

Нагадаємо, що 6 лютого 2025 року міністр оборони Франції повідомив про передачу перших винищувачів Mirage 2000 Україні. Також разом з літаками в Україну прибули пілоти, які пройшли кількамісячну підготовку у Франції.

Уже в березні стало відомо, що українські воїни вперше використали Mirage для знищення повітряних цілей під час масованого удару росіян.

Також 17 листопада стало відомо, що Україна планує закупити близько сотні французьких бойових літаків Rafale, виробником яких є компанія Dassault Aviation.

Окрім того, у Повітряних силах ЗСУ показали французькі винищувачі Mirage 2000 під час виконання бойових завдань в Україні.