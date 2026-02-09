Mirage, SCALP и рекордное количество авиабомб: Франция готовит помощь Украине

Франция готовится передать Украине новую партию самолетов Mirage 2000, а также противобаллистические ракеты и управляемые авиабомбы AASM Hammer.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Михаила Федорова.

"Вместе с министром вооруженных сил Франции Катрин Вотрен подписали Письмо о намерениях по совместному производству вооружения на территории Украины и Франции", - отметил Федоров.

По его словам, Франция готовит к передаче Украине самолеты Mirage 2000. Также министры обсудили ускорение работы над поставкой рекордной партии управляемых авиабомб AASM Hammer.

"Украина заинтересована в дальнейшей поставке систем SAMP/T, Mistral и Crotale, а также боеприпасов к ним. Предложили совместно работать над усовершенствованием SAMP/T для более эффективного противодействия баллистическим угрозам", - добавил министр обороны Украины.

Он также подчеркнул, что параллельно продолжается сотрудничество по поставкам и ускорению производства ракет Aster.

"Отдельно обсудили предоставление дальнобойных средств поражения, в частности ракет SCALP и сфокусировались на совместной разработке инновационных систем РЭБ", - добавил Федоров.