Мир на умовах США? Що ховається за "чесною пропозицією" для України та РФ

Після цих слів, як пише CNN, держсекретар США Марко Рубіо передумав приїжджати до Британії на сьогоднішню зустріч. А газета The Washington Post взагалі повідомила, що переговори в Лондоні зірвались через небажання України поступатись територіями на користь РФ. Мовляв, Вашингтону не сподобалося, що Київ воліє "спочатку обговорити повне припинення вогню, а все інше - потім".

Financial Times своєю чергою писало, що після представлення плану Путін нібито потенційно готовий поступитися вимогою повного контролю над чотирма українськими областями. Мовляв, глава Кремля нібито запропонував призупинити вторгнення військ РФ вздовж поточної лінії фронту в рамках потенційної угоди. Однак у Кремлі назвали публікацію FT "фейком".

Публічно ж пункти з плану Сполучених Штатів не озвучувалися. Однак американське видання Axios і британське The Telegraph з посилання на власні неназвані джерела в Вашингтоні та Києві, оприлюднили зміст запропонованого командою президента США Дональда Трампа "мирного" плану.

В підсумку рівень переговорів щодо України в Лондоні був знижений. У Великобританії офіційно підтвердили, що мирні переговори на рівні глав МЗС у Лондоні у середу відклали. Натомість у британській столиці зустрілися радники з національної безпеки Великої Британії, Франції та Німеччини, а також представники США та України.

Таким чином, Київ продовжує відстоювати свою принципову позицію: припинення вогню (без будь-яких умов) на суші, у повітрі та на морі, а решта - потім.

Перший віцепрем'єр та міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна готова вести переговори, але не здаватися, не прийме заморожений конфлікт і ніколи не визнає окупацію Криму.

А Зеленський сьогодні нагадав, Україна неодноразово говорила, що не виключає жодного з форматів, які можуть привести до припинення вогню й надалі до справжнього миру. Але припинення вбивств - це завдання номер один.

