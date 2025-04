Мир на условиях США? Что скрывается за "честным предложением" для Украины и РФ

После этих слов, как пишет CNN, госсекретарь США Марко Рубио передумал приезжать в Британию на сегодняшнюю встречу. А газета The Washington Post вообще сообщила, что переговоры в Лондоне сорвались из-за нежелания Украины уступать территории в пользу РФ. Мол, Вашингтону не понравилось, что Киев предпочитает "сначала обсудить полное прекращение огня, а все остальное - потом".

Financial Times в свою очередь писало, что после представления плана Путин якобы потенциально готов уступить требованием полного контроля над четырьмя украинскими областями. Мол, глава Кремля якобы предложил приостановить вторжение войск РФ вдоль текущей линии фронта в рамках потенциальной сделки. Однако в Кремле назвали публикацию FT "фейком".

Публично же пункты из плана Соединенных Штатов не озвучивались. Однако американское издание Axios и британское The Telegraph со ссылкой на собственные неназванные источники в Вашингтоне и Киеве, обнародовали содержание предложенного командой президента США Дональда Трампа "мирного" плана.

В итоге уровень переговоров по Украине в Лондоне был снижен. В Великобритании официально подтвердили, что мирные переговоры на уровне глав МИД в Лондоне в среду отложили. Зато в британской столице встретились советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии, а также представители США и Украины.

Таким образом, Киев продолжает отстаивать свою принципиальную позицию: прекращение огня (без каких-либо условий) на суше, в воздухе и на море, а остальное - потом.

Первый вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украина готова вести переговоры, но не сдаваться, не примет замороженный конфликт и никогда не признает оккупацию Крыма.

А Зеленский сегодня напомнил, Украина неоднократно говорила, что не исключает ни одного из форматов, которые могут привести к прекращению огня и в дальнейшем к настоящему миру. Но прекращение убийств - это задача номер один.

