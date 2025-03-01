Про мир, угоду та суперечку з Трампом. Головне з інтерв'ю Зеленського для Fox News

Про суперечку з Трампом

За словами Зеленського, суперечка під час зустрічі з Трампом в Овальному кабінеті спалахнула через "розповіді про те що Україна вже зруйнована, мільйони загинули, а президент - диктатор".

"Де ж дружба між США та Україною?.." - запитав президент.

На питання, чи шкодує він про те, що сталося у Білому дому, Зеленський відповів: "Так, це не було добре". На його думку, деякі речі з партнерами потрібно обговорювати без камер.

Президент додав, що дуже вдячний американському народу, Трампу і Конгресу за підтримку України, та вважає, що стосунки з США ще можна врятувати.

"Бо це більше, ніж відносини між двома президентами. Це сильні історичні відносини між нашими народами. Тому я завжди починаю з подяки вашому народу від нашого народу. Це найважливіше", - сказав Зеленський.

Про угоду з США

Очікувалося, що під час візиту Зеленського в Білий дім між Україною та США буде підписано угоду щодо корисних копалин. Проте, після суперечки в Овальному кабінеті, підписання угоди зірвалося.

Як заявив Зеленський, українська сторона хоче підписати угоду зі США та готова до цього. Ця угода, за його словами, має стати першим кроком до гарантій безпеки.

"США хотіли цю угоду, ми не проти цієї угоди, але ми хочемо розуміти, яке місце гарантії безпеки займуть у цій угоді", - пояснив він.

Однак президент не знає, коли угода між Україною та США може бути підписана.

"Я думаю, що міністри повинні підписати цю угоду. Я не знаю, коли вони це зроблять. Це залежить від американської сторони", - сказав Зеленський.

Про мирні переговори

Після скандалу в Білому домі Трамп заявив, що Зеленський нібито не хоче миру.

"Україна хоче миру і в будь-якому разі переговори будуть. Я лише сказав, що йдеться про справедливий та тривалий мир, і за столом переговорів нам треба бути сильними", - відповів на ці закиди президент.

Він додав, що за столом переговорів повинні бути США, Європа та Україна, але у сильній позиції. Проте, за словами Зеленського, спочатку потрібно отримати гарантії безпеки, а вже тоді переходити до дипломатії.

Крім того, президент відповів на заклики Трампа до негайного припинення вогню на фронті.

"Я не можу сказати просто "зупиніться" (солдатам - зупинити бойові дії, - ред.). Ніхто не зупиниться, бо всі бояться, що Путін повернеться завтра", - пояснив він.

Раніше Трамп також заявив, що знаходиться "посередині" між Україною та РФ, на що Зеленський в інтерв'ю відповів, що хотів би, аби він був більше на українському боці.

Про допомогу від США

Газета The Washinghton Post після суперечки між Зеленським та Трампом написала з посиланням на власне джерело, що США нібито можуть зупинити військову допомогу Україні. Йдеться про постачання, які були погоджені ще попередньою американською адміністрацією.

"Це буде важко для нас, без вашої підтримки, але ми не можемо втрачати наші цінності", - прокоментував такі ризики Зеленський.

Про відставку

Реагуючи на події у Білому домі, американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив журналістам, що для "реанімування" угоди про копалини Зеленський мусить або змінитися, або піти у відставку, або прислати іншого перемовника.

"Це рішення може прийняти лише народ України", - відповів на цей закид президент.