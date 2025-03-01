"Ми готові": Зеленський заявив, що Україна та США мають підписати угоду щодо копалин

Президент Володимир Зеленський висловися про готовність Києва підписати угоду зі Сполученими Штатами Америки щодо корисних копалин. Глава держави переконаний, що відповідний договір має бути підписаний сторонами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського для FOX News .

Таку заяву український президент зробив після суперечки з американським лідером Дональдом Трампом та віце-президентом США Джей Ді Венсом під час розмови з представниками ЗМІ в Овальному кабінеті.

"Ми готові до цього", - сказав Зеленський у відповідь на запитання щодо угоди про "рідкісноземи", підписання якої хоч і очікувалося під час візиту президента до Вашингтона, проте зрештою було скасовано.

"Це буде перший крок до гарантій безпеки", - сказав він в інтерв'ю FOX News.

Також Зеленський відповів, чи зможе Україна протриматись без допомоги США

"Це буде важко для нас, без вашої підтримки, але ми не можемо втрачати наші цінності", - сказав глава держави.

Говорячи про наступні кроки, Зеленський розповів, що США "хотіли цю угоду (про копалини), ми не проти цієї угоди, але ми хочемо розуміти, яке місце гарантії безпеки займуть у цій угоді""

Також він висловився про те, коли може бути підписано угоду.

"Я думаю, що міністри повинні підписати цю угоду, я не знаю, коли вони це зроблять. Це залежить від американської сторони", - констатував президент України.

Зеленський достроково виїхав із Білого дому

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні зустрівся з президентом США в Білому домі. Під час спілкування з журналістами між двома лідерами почалася суперечка. Трамп швидко вийшов із себе і підвищив тон. Він звинувачував Зеленського у відсутності вдячності за допомогу.

Також американський лідер поставив ультиматум перед президентом України. Він вимагав, щоб Зеленський погодився на мирну угоду, інакше США не братимуть участі в мирних процесах.

Після такої перепалки Зеленський передчасно виїхав із Білого дому. При цьому було скасовано підписання угоди про корисні копалини.

Детально про зустріч Зеленського і Трампа - в матеріалі РБК-Україна.