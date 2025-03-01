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Україна хоче миру і в будь-якому разі переговори будуть, - Зеленський

Субота 01 березня 2025 02:05
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Україна хоче миру і в будь-якому разі переговори будуть, - Зеленський Фото: президенти США Дональд Трамп і України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент Володимир Зеленський переконаний, що переговори про завершення війни відбудуться. На його думку, в перемовинах мають брати участь США, Україна та країни Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави телеканалу Fox News.

Під час ефіру він заявив, що "Україна хоче миру і в будь-якому разі переговори будуть".

"Я лише сказав, що йдеться про справделивий та тривалий мир, і за столом переговорів нам треба бути сильними. За столом переговорів повинні бути Україна, США та Європа, а Україна підійде до переговорів сильною", - сказав Зеленський.

Скандальні переговори в Білому домі

Президент Володимир Зеленський 28 лютого прибув з візитом до Вашингтону. В Білому домі він провів переговори з президентом США Дональдом Трампом.

Під час діалогу лідерів, між ними сталася емоційна суперечка щодо перспектив мирного процесу.

Через інцидент заплановане підписання угоди про рідкісноземельні метали не відбулося, український лідер оперативно покинув Білий дім.

В ефірі Fox News Зеленський також висловив готовність підписати угоду про корисні копалини між державами та підкреслив, що це стане першим кроком до гарантій безпеки. За його словами, терміни підписання документу будуть залежати від США.

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