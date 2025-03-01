Україна хоче миру і в будь-якому разі переговори будуть, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський переконаний, що переговори про завершення війни відбудуться. На його думку, в перемовинах мають брати участь США, Україна та країни Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави телеканалу Fox News.

Під час ефіру він заявив, що "Україна хоче миру і в будь-якому разі переговори будуть".

"Я лише сказав, що йдеться про справделивий та тривалий мир, і за столом переговорів нам треба бути сильними. За столом переговорів повинні бути Україна, США та Європа, а Україна підійде до переговорів сильною", - сказав Зеленський.