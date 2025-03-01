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Зеленський пояснив, чи готова Україна воювати без військової допомоги США

Субота 01 березня 2025 01:43
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Зеленський пояснив, чи готова Україна воювати без військової допомоги США Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерій Савицький

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні буде складно вести бойові дії без допомоги Сполучених Штатів, але український народ не готовий пожертвувати своїми цінностями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави в ефірі телеканалу Fox News.

"Це (припинення військової допомоги США. - ред.) буде важко для нас, без вашої підтримки, але ми не можемо втрачати наші цінності", - сказав Зеленський.

Візит Зеленського до США і напружені переговори з Трампом

В п'ятницю, 28 лютого, президент Володимир Зеленський провів переговори зі своїм колегою Дональдом Трампом у Білому домі.

Під час діалогу за участі преси, між лідерами сталася суперечка щодо підписання мирного договору та завершення війни.

Після конфлікту, Зеленський достроково залишив Білий дім, підготовлена й узгоджена сторонами угода про рідкісноземельні метали не була підписана.

Держдепартамент припинив фінансування програми з відновлення енергосистеми України на сотні мільйонів доларів.

За даними ЗМІ, з огляду на ситуацію, США можуть припинити надання Україні військової допомоги.

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