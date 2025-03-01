Зеленський пояснив, чи готова Україна воювати без військової допомоги США
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні буде складно вести бойові дії без допомоги Сполучених Штатів, але український народ не готовий пожертвувати своїми цінностями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави в ефірі телеканалу Fox News.
"Це (припинення військової допомоги США. - ред.) буде важко для нас, без вашої підтримки, але ми не можемо втрачати наші цінності", - сказав Зеленський.
Візит Зеленського до США і напружені переговори з Трампом
В п'ятницю, 28 лютого, президент Володимир Зеленський провів переговори зі своїм колегою Дональдом Трампом у Білому домі.
Під час діалогу за участі преси, між лідерами сталася суперечка щодо підписання мирного договору та завершення війни.
Після конфлікту, Зеленський достроково залишив Білий дім, підготовлена й узгоджена сторонами угода про рідкісноземельні метали не була підписана.
Держдепартамент припинив фінансування програми з відновлення енергосистеми України на сотні мільйонів доларів.
За даними ЗМІ, з огляду на ситуацію, США можуть припинити надання Україні військової допомоги.
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