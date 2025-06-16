"Мир наближається": Трамп зробив несподівану заяву про війну Ізраїлю з Іраном

Президент США впевнений у досягненні перемир’я між Ізраїлем та Іраном, але цим країнам "іноді доводиться воювати".

Спілкуючись із журналістами перед відльотом на саміт G7 у Канаді, Трамп зазначив, що США надалі будуть підтримувати Ізраїль. Однак глава держави відмовився сказати, чи просив він Єрусалим призупинити удари по Ірану.

У соцмережі Truth Social кілька годин тому Трамп написав, що Іран та Ізраїль "повинні укласти угоду й укладуть угоду".

"Незабаром між Ізраїлем та Іраном буде МИР! Зараз відбувається багато дзвінків і зустрічей", - зазначив президент.

Трамп додав, що добре ладнає з прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу і переконаний, що обидва мають велику повагу одне до одного.