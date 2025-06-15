Трамп прокоментував ізраїльську атаку на Іран: США не мали жодного стосунку

Президент США Дональд Трамп заявив, що США не мають жодного стосунку до останнього нападу Ізраїлю на Іран.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа у соцмережі Truth Social.

Водночас він нагадав Тегерану про можливі наслідки агресії проти Америки.

"Якщо Іран будь-яким чином або в будь-якій формі нападе на нас, вся... міць збройних сил США нападе на вас на рівнях, яких ніколи не було", - попередив президент.

Разом із цим Трамп наголосив, що Вашингтон може зіграти посередницьку роль у завершенні конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

"Однак ми можемо легко укласти угоду між Іраном та Ізраїлем і покласти край цьому кривавому конфлікту", - написав він.